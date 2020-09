Millaisia aikuisia kasvaa lapsista, jotka tiedostavat, että jokainen harhautuminen sovitulta polulta johtaa rangaistukseen?

Kävin erään perheen luona kylässä ja kysyin, missä perheen tytär on. Minulta jäi monttu pahasti auki, kun vanhempi otti älypuhelimensa esiin, avasi sovelluksen ja totesi, että tyttö on yhä kaverinsa luona.

Olen lapseton nuori aikuinen enkä tiedä, kuinka tavallista omien lasten seuranta älypuhelimella nykyään on. Kyseisessä perheessä se vaikutti olevan aivan rutiininomaista.

Vanhempien tekemä jäljitys koskettaa puhelimen omistajaa aivan eri tavalla kuin ison teknologiayrityksen tekemä seuranta. Lapsi asuu saman katon alla huoltajansa kanssa, joka voi rangaista lastaan jokaisesta virheliikkeestä.

Lapsuuteen ja kasvamiseen kuuluu olennaisesti omien rajojen etsiminen. On testattava, kuinka kauan kotiintuloajasta voi myöhästyä, jotta äiti saisi todellisen raivarin. On tutkittava se metsän keskellä kököttävä maja. On päästävä salaa ensi-ihastuksen luo kylään, mistä ei ikipäivänä voisi äidille kertoa. Millaisia aikuisia kasvaa lapsista, jotka tiedostavat, että jokainen harhautuminen sovitulta polulta johtaa arestiin? Miten tällaiset aikuiset tulevaisuudessa käsittävät vapauden? Onko tällaisista ihmisistä demokratian puolustajiksi vai onko kontrolli heille normaalitila?

Eikö lainsäädännöllä voida tehdä mitään lasten yksityisyyden suojan eteen? Pääministerimme Sanna Marin (sd) on näyttänyt hyvää esimerkkiä oman lapsensa yksityisyyden suojaamisessa peittäessään lapsen kasvot hänen sosiaalisen median julkaisuissaan.

Toivon, ettei yhdenkään lapsen yksityisyys tai vapaus olisi kiinni vain vanhemman valveutuneisuudesta tai armollisuudesta. Yhteiskunnan tulisi taata kaikille oikeus olla näkymättä kenenkään puhelimissa.

Huolestunut

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

