Kilpailu kuuluu elämään, mutta toisten voittaminen on huono elämänohje.

­

Kilpaurheilu tarjoaa viihdettä ja jännitystä, voimakkaita tunteita pettymyksistä riemuun niin urheilijoille itselleen kuin meille katsojillekin. Tunteikkaat kilpailu­hetket yhdistävät ja jakavat ihmisiä ja kokonaisia kansa­kuntia.

Urheilijat ovat ihailtuja sankareita, jotka antavat kaikkensa kerta toisensa jälkeen, väsymättä ja mukisematta. Joka leikkiin lähtee se leikin kestäköön. Näinhän me kuvittelemme.

Viime aikoina urheilijat ovat kuitenkin alkaneet puhua aiempaa suoremmin siitä, miten voimat loppuivat, itsensä rääkkääminen pilasi elämän tai tuli seinä vastaan.

Yksi keskustelun avaajista oli taitoluistelija Kiira Korpi, joka kertoi kokemuksistaan elämäkerrassaan Kiira: ehjäksi särkynyt muutama vuosi sitten. Vasta uransa loppumetreillä Korpi tajusi, kuinka armoton hän oli ollut itselleen ja muille.

Moni muukin urheilija on viime aikoina kertonut ongelmistaan. He ovat nostaneet rohkeasti esiin muitakin epäkohtia, kuten seksuaalisen häirinnän urheilupiireissä. Rohkeat esiintulot ovat paras keino tehdä piiloon jääneille asioille jotakin.

Toivottavasti tämä kertoo myös asenteiden muuttumisesta urheilussa. Vaikka huippu-urheilu vaatii aina paljon uhrauksia ja lajille omistautumista, kestäviä tuloksia saa aikaan vain hyvinvoiva ihminen.

Kilpailu kuuluu tietenkin elämään. Onhan biologinen evoluutiokin tietynlaisen kilpailun tulosta: vahvimmat ovat selviytyneet, ja heidän geeninsä siirtyvät seuraaville polville.

Rajuimmillaan koko eläinkunnassa esiintyvä kilpailu on silloin, kun urokset mittelevät naaraista. Siinä ei paljon sääliä tunneta kilpakumppaneita kohtaan.

Ihminen on sitten isoilla aivoillaan keksinyt ajatuksen, että emme ole eläimiä, vaan meillä on myös armo, sivistys, humanismi ja tasa-arvon ihanne.

Kilpailuun liittyvät ongelmat nousivat esiin myös psykoanalyytikko Pertti Simulan keväällä julkaisemassa kirjassa Miten kohdata vihaa ja ilkeyttä. Haastatteluissa hän totesi, että jatkuva kilpailu ja tukahdutetut tunteet sairastuttavat meidät.

Simulan mielestä liiallinen kilpailu on haitallista, koska se tukahduttaa myötätunnon ja on este tasa-arvolle.

Simula ei ole ainoa, jonka mielestä kilpailu on mennyt liian pitkälle ja leviää sinnekin, missä sitä ei tarvit­taisi. Hänellä on tästä myös omakohtaista kokemusta, sillä Simula jätti Valmetin Brasilian-yksikön varatoimitusjohtajan paikan juuri näistä syistä.

Kilpailulla on tietysti paikkansa, ja yleensähän se parantaa suorituksia myös työelämässä. Mutta jokainen on varmasti kokenut, että välillä kilpailu vie mennessään.

Jos kilpailusta tulee vallitseva elämänohje, ihminen on loputtomasti tyytymätön sekä itseensä että ­muihin. Mikäli etsii onnea siitä, että pärjää paremmin kuin muut, joutuu varmasti pettymään: aina löytyy joku, jolla menee vielä paremmin.

Erityistä huomiota kannattaisi kiinnittää lapsiin ja nuoriin, jotka ovat vasta kasvamassa ihmisyhteisön jäseniksi.

Kasvatammeko heitä myötätun­toisiksi lähimmäisiksi samalla kun vaadimme heiltä kympin suorituksia?

Elämä on voiman ja voimattomuuden tasapainoilua, kuten psykoterapeutti Maaret Kallio on sanonut. Yhtä tärkeää kuin hyvä suoritus on se, että saa myös epäonnistua ja tuntea itsensä pieneksi ja heikoksi. Vain siten voi kasvaa vahvaksi.

Koska elämä on myös rämpimistä kolhusta toiseen, hyvällä itsetunnon säätelyllä selviää eteenpäin. Toisten päihittämisen sijaan kannattaa rakentaa yhteyttä toisiin ihmisiin.

Filosofi Frank Martela on sanonut osuvasti: ”Elämä ei ole suoritus, jossa pitää päästä maaliin. Ennemmin se on musiikki, joka soi. Niin kauan kuin kuulet musiikin, voit tanssia.”

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.