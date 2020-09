Kansainvälinen liikkuvuus on turvattava kaikin mahdollisin keinoin

Ei ole Suomen etu poiketa merkittävästi kansainvälisestä yhteistyöstä näinä poikkeusaikoinakaan.

Suomalainen korkeakoulutus ja tutkimus ovat riippuvaisia kansainvälisestä kanssakäymisestä, ja keskeinen osa suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa on mahdollisuus opiskella Suomessa. Epäsuotuisa väestökehityksemme myös korostaa osaajatarvetta entisestään. Koronaviruksesta selviydyttyämme meillä on jälleen käsissämme pula osaajista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kansainvälisyysfoorumin tehtävänä on seurata ja edistää suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Suomessa on laaja yksimielisyys siitä, että haasteellisina aikoina ja elinkeinorakenteen muuttuessa tutkimusta ja korkeakoulutusta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Korkeakoulutus ja tutkimus ovat todennäköisesti suurin yksittäinen tekijä, joka houkuttelee kansainvälisiä osaajia Suomeen.

Koronaviruspandemian alkuvaihe on Suomessa hoidettu hyvin, ja tartuntaluvut ovat pysyneet alhaisella tasolla. Hallitus on tehnyt joitakin maahantuloa helpottavia päätöksiä, mutta ne ovat kansainvälisesti arvioiden varsin varovaisia. On tärkeätä, että kaikki kansalliset päätökset tehdään aina myös pitkän ajan vaikutukset huomioon ottaen. Periaatteellisuus ei saa mennä käytännöllisyyden edelle.

Jos maahantulo vaikeutuu, vaikutukset ovat pitkäaikaisia. Rahalliset vaikutukset menetettyinä lukukausimaksuina, hidastuneina tutkimushankkeina, menetettyinä hankeosuuksina ja maakuvakolhuina voidaan laskea sadoissa miljoonissa euroissa. Ei ole Suomen etu poiketa merkittävästi kansainvälisestä yhteistyöstä näinä poikkeusaikoinakaan. Globaalit haasteet kohdataan ja voitetaan yhdessä.

Korkeakoulutus ja tutkimus ovat luonteeltaan pitkäkestoisia ja luottamukseen perustuvia. Suomen etu on, että me näyttäydymme luotettavana toimijana. Kansainvälinen liikkuvuus tulee turvata kaikin mahdollisin keinoin. Suomella on hyvät eväät olla kokoaan suurempi kansainvälinen toimija koulutuksen ja tutkimuksen alueella.

Jukka Kola

rehtori, puheenjohtaja

Teemu Kokko

rehtori, työvaliokunnan jäsen

kansainvälisyysfoorumi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.