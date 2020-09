Kehä kolmosen sisällä asumisen kustannukset lisäävät köyhyyttä. Maaseutu tarjoaa lapsille turvallisen, vapaan ja virikkeellisen kasvuympäristön.

Viimeistään koronaviruskriisi on herättänyt suomalaiset ymmärtämään, että peltojen, metsien ja tuhansien järvien ympäröimä maaseutu on ihmiselle suuri mahdollisuus – yhä useammalle paras paikka asua ja elää.

Muutto pääkaupunkiseudulle on ollut luonnollinen trendi, mutta muutto tai paluumuutto maakuntiin Kehä kolmosen ulkopuolelle on koettu paluuna ajassa taaksepäin.

Vihdoinkin maallemuutto on kovassa muodissa. Yhä useampi suomalainen on siirtynyt mökille tekemään etätyötä. Maalla vakituisesti asumisesta ja mökkeilystä tehdään ohjelmia eri välineissä, ja maalla asumiseen on erikoislehtiä. Omavaraisuus osana kestävää kehitystä kiinnostaa yhä useampia. Puhdas ja terveellinen lähiruoka on kaikkien huulilla, ja huoltovarmuuden merkitys ymmärretään. Monipaikkaisuus yhdistää kaupunkia ja maaseutua.

Maaseutu tarjoaa lapsille turvallisen, vapaan ja virikkeellisen kasvuympäristön. Yhä useampi maaseudun yritys tarvitsee osaavaa työvoimaa. Työntekijöistä on jopa pula. Kun Kehä kolmosen sisällä asumisen kustannukset lisäävät köyhyyttä, maaseudulla on mahdollista saada rahansa riittämään.

Maaseutu on tulevaisuudessa muutakin kuin taantuva lomareservaatti. Syrjäkyliltä löytyy maalaisidyllin tueksi konkretiaa ja elämään sisältöä.

Kuntien markkinointi on herätettävä unesta ja uusien veronmaksajien lobbausta on tehostettava. Avoimia työpaikkoja on etsittävä yhdessä muuttajien kanssa. Kaksoiskuntalaisuutta on edistettävä.

Tervetuloa maalle.

Alpi Ripatti

Mäntyharju

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.