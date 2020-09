Prosessi voidaan digitalisoida ja automatisoida, jos vain lait saadaan tukemaan tätä.

Hain oleskelulupaa työntekijälle yli neljä kuukautta sitten, jolloin jätin tarvittavat paperit, muun muassa todistukset lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. Sain nyt Maahanmuuttovirastolta (Migri) selvityspyynnön, jossa pyydettiin lähettämään kyseiset todistukset uudestaan, koska aiemmin lähettämäni olivat menneet jo kuukaudella vanhaksi. Vaikuttaa siltä, että Migri on keksinyt byrokraattisen ikiliikkujan. Saanko neljän kuukauden kuluttua taas uuden selvityspyynnön?

Oleskelulupaprosessin hitaus aiheuttaa Suomen kansantaloudelle massiiviset tappiot vuosittain. Yritykset eivät saa rekrytoimaansa työvoimaa ripeästi töihin, ja huippuosaajien rekrytointi vaikeutuu jopa puoleen vuoteen venyvän odotteluajan takia. Eritoten juuri nyt, kun voisimme olla voittajia globaalissa ”brain gain” -pelissä, koko prosessin toimivuus olisi kullanarvoista.

Joskus Migrin toiminta vaikuttaa suoranaiselta kiusaamiselta. Asiakaspalvelu on usein töykeää, ja ihmiset joutuvat ajamaan satoja kilometrejä eri paikkakunnalle, jotta prosessi saadaan eteenpäin.

Yleinen selitys Migrin puolelta on henkilöresurssien vähyys, mutta niiden lisääminen ei tuo apua, koska koko prosessi on rikki. Migri vetoaa myös lakeihin, joiden noudattaminen edellyttää henkilöresurssi-intensiivistä papereiden käsittelyä. Mutta jos virkamieskoneiston toiminta on kansantalouden kannalta näin räikeän vahingollista, eikö näitä lakeja voida muuttaa? Prosessi voidaan digitalisoida ja automatisoida, jos vain lait saadaan tukemaan tätä. Nykyinen tilanne ei ole kenenkään etu.

Me yrittäjät yritämme saada Suomi-laivaa eteenpäin näinä vaikeina aikoina. Olisi toivottavaa, että saisimme yhteiskunnalta kaiken avun ja tuulta purjeisiin. Nyt Migri on ankkurina pohjassa.

Mikko Perälä

toimitusjohtaja, School of Gaming

