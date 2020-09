Yhä nopeammin uudistuva tekniikka muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Samalla taidotkin vanhenevat nopeammin.

Lääkäreiden ja laki­miesten pulma epä­virallisia neuvoja kysyvistä tuttavista on tunnettu ilmiö. Suku­juhlien salaatti­kulhon ääressä on kätevä esitellä huolestuttavaa näppylää, oli paikka sopiva tai ei.

Samaan auttaja-ammattien listaan voi lisätä it-tuki­henkilötkin. Kun on kerran paljastunut tekniikkaa ymmärtäväksi, saa usein auttaa pulmissa.

Oman kokemuksen perusteella auttaminen on toki useimmiten palkitsevaa. On sillä kääntö­puolikin: pahimmillaan työ­paikkojen epävirallisilta mikro­tuki­henkilöiltä jää muita auttaessa omia töitä tekemättä. Etenkin jos virallinen it-tuki on heikkoa.

Ei silti ole ihme, että apua tekniikassa tarvitaan.

Maailma on täynnä hutaisten tehtyä tekniikkaa, virheitä viliseviä ohjelmia ja surkeita käyttöliittymiä. On kallista tehdä helposti käytettäviä laitteita, joten siitä säästetään.

Etenkin kaukosäätimet ovat kautta linjan surkeita. Sanomatalossa on noin kymmenen erilaista televisiotyyppiä, ja jokaisessa on eri tapa saada tietokone näkyviin ruudulle. Aika monta kertaa kokouksen alussa on käyty kaukosäädinviesti, jossa kapula siirtyy kädestä toiseen.

Mielipidepalstalla nimimerkki Vaimo varoitti kesällä, kuinka läheisen tekniikkaraivo ahdistaa (HS 1.6.). ”Nämä ihmiset tunnistaa siitä, että he hokevat, kuinka syvältä esimerkiksi uusi Windows 10 -käyttöjärjestelmä on. Kotona he eivät vain hoe tätä, vaan he huutavat sen ääneen. Usein.”

Sama muistutus koskee myös kaikkia muita avunpyytäjiä. Vaikka tekniikka turhauttaa, auttaja ei todennäköisesti ole ollut sitä valmistamassa.

Yhä nopeammin uudistuva tekniikka muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Kännykän kautta televisioon Chromecastilla peilattava Netflix on monimutkaisempi viritys kuin se kuvaputkilaatikko, jossa oli kaksi kanavaa.

Omia taitoja pitää päivittää useammin, jotta pystyisi edes samaan kuin aiemmin.

Jos tekniikka aiheuttaa jatkuvasti ongelmia, kannattaisi harkita myös peiliin katsomista. Jonkin verran digiyhteiskunnassa ihmiseltä voi edellyttää opettelua. Jostain ne osaajatkin ovat tietonsa hankkineet.

Ohjevideoiden katsominen, ratkaisujen etsiminen netistä tai käyttöohjeen lukeminen saattaisi ratkaista monta ongelmaa. Ja atk-tukihenkilöiden salainen kikka ratkaisee valtaosan pulmista: käynnistä laite uudelleen.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.