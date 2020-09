Muut lehdet

Etelä-Suomen Sanomat pitää saavutuksena, että hallitus selviytyi budjetti­riihestä päällisin puolin yhtenäisenä.

”Ikävä kyllä sovun säilyminen edellytti tälläkin kertaa niin paljon kompromisseja, että riihen anti jäi väistämättä monilta osin pettymykseksi.”

”Paljon puhuttujen työllisyystoimien osalta vaikutelmaksi jäi, että hallitus tietää mitä pitäisi tehdä, mutta ei uskalla tehdä sitä kaikkea itse pysyäkseen koossa.”

”Budjettisovun rahallinenkin hinta oli kallis. – – Toki koronakriisi olisi pakottanut minkävärisen hallituksen tahansa elvyttävän talouspolitiikan linjalle, eikä sille ole näkyvissä vaihtoehtoa vielä hetkeen.”

”Alijäämää runsaimmin kasvattaneet lisämenot ovat onneksi pääosin kertaluontoisia. Silti hallitus tietää itsekin, että loputtomiin se ei voi jatkaa näin avokätistä menoa.”

Kauppalehti on yllättynyt velkaantumisen suuruudesta, vaikka budjetilta odotettiinkin reipasta lisä­velan­ottoa.

”Elvyttävä linja sinänsä on esimerkiksi Vihriälän työryhmän askelmerkkien ja valitun talousstrategian mukainen, mutta hallitus on pistänyt elvytyksessä uuden vaihteen silmään.”

”Suomi saa markkinoilta edullista lainaa, jota kannattaakin käyttää kriisistä elpymiseen. Suomen ongelmana on pitkän aikavälin tulopohja, jolla velkoja on aikanaan tarkoitus hoitaa.”

”Hallitusohjelmassa oli vielä kirkkaana ajatus siitä, että julkinen talous tasapainotetaan työllisyyttä nostamalla. Nyt työllisyystavoite lykätään vuosikymmenen loppuun, ja punainen lanka julkisen talouden vakauttamisesta hämärtyy.”

Ilta-Sanomien mukaan budjetti meni överiksi.

”Ensi vuodeksi kaavaillun alijäämän ja velkaantumisen määrää ja perusteita on vaikea hyväksyä.”

”Budjetin velkaantumisvara on ­ve­detty yläkanttiin suuremmaksi kuin varmoja menoja on vielä tiedossa, jotta valtio on valmis ensi vuoden mittaan kenties kasvaviin korona­kuluihin ja muihin ehkä esiin nouseviin tarpeisiin ilman lisäbudjettien tar­vetta.”

”Vastuullisessa taloudenpidossa budjetti on tiedossa olevia menoja varten eikä väline halpuuttaan houkuttelevan velkarahan ennalta jakamiseen joskus kukaties ilmeneviin tarpeisiin.”

Iltalehti kirjoittaa, että hallituksen olisi pitänyt tarttua paljon tomerammin Suomen talouden rakenteellisiin ongelmiin, kuten matalaan työllisyyteen.

”Massiivinen elvytys lämmittää vain hetken erityisesti, jos rahoja ei käytetä kestäviin kasvupanostuksiin, kuten koulutukseen ja tutkimukseen.”