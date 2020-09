Naisena yhdyn Irmeli Rantaniskan (HS Mielipide 16.9.) ajatuksiin naisurheilijan vaatetuksesta. Rantaniska kirjoitti, että miesurheilija on asiallinen. Naisurheilija asettuu vaatetuksellaan seksuaaliseksi objektiksi mieskatseelle.

Vaatetuksella on väliä, muuallakin kuin urheilussa. Tiedän, että miehet katselevat mielellään naisurheilijoita juuri heidän niukan vaatetuksensa takia. Usein naisilla on vielä irtoripset ja he korostavat ulkonäköä muutenkin, mikä ei sinänsä vaikuta suoritukseen.

Nykyisin vähäpukeisuutta suositaan myös muualla, esimerkiksi koulussa ja kirkossa. Ennen oli toisin. Nyt olemme monikulttuurinen yhteisö. Mietinkin, miten naiset voivat pukeutumisellaan provosoida miehiä seksuaaliseen käyttäytymiseen. Sillä on vaikutuksensa.

Mielestäni urheilussa naisilla voisi olla yhtä peittävät asut kuin miehilläkin. Asut voisivat olla hyvin suunniteltuja juuri urheilua varten.

Miksi naisten pitäisi paljastaa napansa ja olla vähissä vaatteissa muualla kuin rannalla aurinkoa ottamassa?

Tarja Heino-Hiilamo

Lahti

