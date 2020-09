Tavalliselle ihmiselle Lappi on liian kallis

Ihmettelen Lapin alueen yrittäjiä, jotka valittavat ulkomaisten matkailijoiden puutetta ja Suomen valtion toimia näin korona-aikana. Oletteko tietoisia, että täällä pääkaupunkiseudulla on kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan edes käyneet Lapissa? Syykin on selvä: ylihinnoittelu.

Eikö olisi järkevää lyödä hynttyyt yhteen jonkin lentoyhtiön kanssa, alentaa hintoja ja saada näin hotellit täyteen kotimaisia maksavia asiakkaita? Näistä matkailijoista saisitte tulevia asiakkaita myös hyvinä aikoina.

Entisenä yrittäjänä olen alentanut hintoja, kun on ollut huonompi aika. Ei ole ollut varaa seisottaa jo olemassa olevia resursseja. Liikevoitto on toki yrittäjyyden päätavoite, mutta myös suhdanteet vaikuttavat asiaan. Lapissahan on jo valmiit resurssit olemassa: hotellit, rinteet ja luonto. Luulisi suomalaisen euron olevan samaa rahaa kuin muiden eurooppalaisten.

Mirja Pitkänen

Kirkkonummi

