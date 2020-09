Yli puolen vuoden ajan koronavirus on piinannut meitä kaikkia rajoista ja maanosista välittämättä. Viime aikoina koronavirukselle on altistunut tai tautiin on sairastunut yhä nuorempia ihmisiä myös täällä Suomessa. Usein kyseessä on joukkotartunta, joka saa alkunsa illanvietosta.

On uskomatonta, miten huolettomasti jotkut kaksikymppiset nuoret aikuiset suhtautuvat koronatilanteeseen. Jopa korkeakoulujen ainejärjestöt pitävät uusille opiskelijoille kastajaisia. Mihin on unohtunut terveen järjen käyttö tällaisina poikkeusaikoina?

Kai Rantalainen

lehtori, Helsinki

