Apulaispormestari Sanna Vesikansa ”rohkeni” väittää mielipidekirjoituksessaan (HS 17.9.), että terveydenhoitaja on monelle koululaiselle tutumpi hahmo kuin kuraattori tai psykologi.

Helsinkiläisenä koululaisena minä taas rohkenen väittää, että asia on päinvastoin. Koulukuraattorien ja -psykologien luokse pääseminen on mahdollista matalalla kynnyksellä. He ovat vain yhden puhelun tai viestin päässä.

Oman kouluni kuraattori ja psykologi tulivat tutuiksi jo koulun ryhmäytyspäivinä. Itselläni oli jo ala-asteella kokemusta kuraattorista, kun minulla oli vaikeuksia kaverisuhteissa, ja kuraattori auttoi minua eteenpäin.

Yläasteella oli aika, jolloin minua ahdisti usein, ja sain nopeasti apua koulupsykologilta. Keskusteleminen auttoi, ja vaikeudet menivät ohi.

En ole tavannut kouluterveydenhoitajaa muuten kuin viidennen luokan pakollisessa tarkastuksessa. Silti tiedän, että hoitajatkin tekevät tärkeää työtä.

Saamani apu koulukuraattorilta ja -psykologilta on ollut keskusteluapua. Lisäksi heitä tapaa koulun tapahtumissa, kuten kiusaamisen vastaisessa työssä ja juhlissa. He ovat koulussamme juuri niitä tuttuja koulun aikuisia, joiden puoleen on helppoa kääntyä.

Haluaisin vielä sanoa, että sanoja ei tulisi asettaa nuorten suuhun, vaan meiltä kannattaisi kysyä suoraan mielipidettämme. Toivon, että koulukuraattorit ja -psykologit voivat jatkaa mainiota työtään samoin kuin ennenkin.

