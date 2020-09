Vieraskynä

Googlea, Facebookia ja Youtubea on suitsittava tarkasti harkiten

Suuret verkkoalustat tarvitsevat aiempaa selvempää sääntelyä, mutta uudet säädökset eivät saa vaarantaa sananvapautta.

Verkkoympäristössä esiintyvät haitalliset aineistot ja käyttäytymismallit – kuten verkkohäirintä, maalittaminen, tahallisesti tai tahattomasti jaettu väärä tieto, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja terroristiset verkkosisällöt – herättävät paljon huolta. Monissa maissa onkin käynnistetty lainsäädäntöhankkeita, joilla pyritään velvoittamaan Googlen, Facebookin, Youtuben ja Tiktokin kaltaisia verkkopalveluja puuttumaan ongelmiin aiempaa tehokkaammin.

EU-komissio valmistelee parhaillaan digitaalisten palvelujen säätelyyn liittyvää lainsäädäntöhanketta (Digital Services Act). Se vaikuttaa siihen, millainen vastuu verkkopalveluilla on käyttäjien internetiin lataamasta sisällöstä. Säädöksillä tarkennetaan myös digitaalisia palveluita, poliittista mainontaa ja vihapuhetta koskevia linjauksia. EU:n ratkaisut vaikuttavat jäsenmaiden lainsäädäntöön.

Suuret teknologiayhtiöt ovat nykyisin internetin valtiaita. Verkkoalustojen käyttöehdot ja säännöt määrittelevät, mitä verkossa saa sanoa ja miten siellä saa käyttäytyä. Vaikka yhtiöt tekevät raportteja sääntöjensä toimeenpanosta, verkkoalustojen säännöt voivat olla ristiriitaisia eikä niitä sovelleta johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Verkkopalvelut käyttävät automatisoituja järjestelmiä käyttäjien lataaman sisällön moderointiin. Ihmisillä on valvonnassa paljon pienempi rooli.

Algoritmit eivät tunnista asiayhteyksiä tai nyansseja. Moderointiohjelma voi esimerkiksi vahingossa poistaa terroristisena sisältönä journalistin kirjoittaman, terrorismia käsittelevän lehtiartikkelin.

Palvelut poistavat sisältöä ja sulkevat käyttäjien tilejä antamatta siihen selvää syytä, eivätkä ne aina puutu rikolliseen sisältöön. Voi olla hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta valittaa yhtiössä tehdystä päätöksestä tai saada suljettu tili avatuksi. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet verkkoalustojen käytäntöjä, koska usein juuri vähemmistöjen edustajat ja aktivistit kärsivät tällaisista vailla selvää perustetta tehdyistä ratkaisuista.

Facebook on reagoinut ongelmaan perustamalla oman valvontaneuvoston. Käyttäjä voi valittaa sinne, jos hänen lataamaansa verkkosisältöä on poistettu. Ulkopuolisista asiantuntijoista koottuun neuvostoon kuuluvat muun muassa Tanskan entinen pääministeri Helle Thorning-Schmidt, Nobelin rauhanpalkinnon saanut jemeniläinen Tawakkul Karman ja The Guardian -lehden entinen päätoimittaja Alan Rusbridger.

Neuvosto pystyy käsittelemään vain murto-osan sadoista miljoonista moderointipäätöksistä Facebookissa ja yhtiön omistamassa Instagramissa. Sitä paitsi neuvosto soveltaa Facebookin omia sääntöjä eikä kansainvälisiä ihmisoikeus- tai sananvapausnormeja.

EU-komission odotetaan säätävän verkkoalustojen huolellisuusvelvoitteesta (duty of care). Velvoitteella voi sen tarkemmasta määritelmästä riippuen olla laajoja vaikutuksia sananvapauteen. Tähän saakka verkkoalustat eivät ole olleet vastuussa käyttäjien lataamasta lainvastaisesta sisällöstä, ellei niillä ole ollut ennakkoon tietoa aineiston laittomuudesta.

Jos uusi huolellisuusvelvoite poistaisi tällaisen vastuuvapauden, verkkoalustat saattaisivat poistaa käyttäjien tarjoamaa sisältöä paljon nykyistä enemmän. Jos verkkopalvelu saattaa saada sakkoja tai muunlaisen rangaistuksen, sen näkökulmasta paras vaihtoehto on kaiken riskialttiin sisällön poistaminen. Tämä voisi rajoittaa sananvapautta ja tiedonsaantia internetissä merkittävästi.

YK:n erityisraportoija David Kaye julkaisi vuonna 2018 verkkosisällön moderointia ja sääntelyä käsittelevän selvityksen. Kaye suositteli, että sananvapauden varjelemiseksi valtiot välttäisivät sääntelyä, johon kuuluu raskaita seurauksia verkkoalustoille, kuten suurien sakkojen tai vankeusrangaistuksen uhka. Verkkoalustojen pitäisi kuitenkin Kayen mukaan ottaa kansainväliset ihmisoikeusnormit sääntöjensä ja käytäntöjensä perustaksi.

Nämä suositukset olisivat hyvä lähtökohta myös verkkoalustojen sääntelyä koskevalle keskustelulle.

Joy Hyvärinen

Kirjoittaja työskenteli Index on Censorship -järjestön vaikuttamispäällikkönä vuosina 2017–2020.

