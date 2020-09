Viikon puheenaiheet

1) Koulusurmat

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mielestä Suomi loukkasi Kauhajoen kouluampumisen uhrien oikeutta elämään. Mielenterveysongelmista kärsivälle ampujalle oli annettu aselupa, eikä asetta otettu pois, vaikka mies oli levittänyt verkkoon ampumisvideoita.

Kuopiossa istuttiin käräjiä Savon ammattiopiston miekkaiskusta. Selvisi, että tekijä olisi halunnut käyttää iskussa ampuma-asetta mutta aseluvan saamisesta oli kouluampumisten jälkeen tehty vaikeampaa. Se pelasti Kuopiossa todennäköisesti monta ihmishenkeä.

2) Elonmerkki

Aika näyttää, kuultiinko tällä viikolla maailmanhistorian suurin uutinen, sillä brittiläinen avaruusalan järjestö Royal Astronomical Society ilmoitti löytäneensä elämän merkkejä Venuksen kaasukehästä.

Tutkijat ovat havainneet kaasukehässä suuria määriä fosfiinia, jota voivat tuottaa hapettomissa olosuhteissa elävät mikrobit.

Maan Auringon puoleista naapuriplaneettaa Venusta on aiemmin pidetty liian äärimmäisenä elämälle, vaikka se on Maan tapaan kiviplaneetta. Nyt uusien löydösten jälkeen Venusta on tutkittava lisää.

3) Koronavirus

Tartuntojen määrä on kasvanut niin, että epidemian pelätään olevan Suomessa pian uudessa kiihtymisvaiheessa. Eniten tartuntoja on nyt Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa.

Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tyynnytteli kuitenkin pelkoja (IS 15.9.). Salmisen mukaan vakavat sairastumiset ja kuolemantapaukset ovat vähentyneet, kun hoidot ovat kehittyneet. Salminen arvioi, että koronaviruksen aiheuttama tauti ei ole ainakaan kaikille niin vaarallinen sairaus kuin vielä keväällä uskottiin.