Vieraiden kielten opiskelu kannattaisi aloittaa latinasta.

Englannin kieli on ja pysyy tärkeimpänä opittavana kielenä ympäri maailman. Ongelmana on vain, kuinka hyvin sitä osataan: pystytäänkö ilmaisemaan asioita ja ajatuksia niin selkeästi ja tarkasti, että viestin vastaanottaja ymmärtää tarkoitetun mahdollisimman yksiselitteisesti.

Englanti ei ole helppo kieli, jonka oppiminen kävisi leikistä. Systemaattinen kielioppi on niukka. Ulkoa opittavia idiomeja on paljon. Lähimerkityksellisten germaanis- ja romaanisperäisten sanojen erot pitäisi tuntea. Jos kieltä ei osaa tarpeeksi hyvin, väärinymmärrykset ovat väistämättömiä.

Vieraiden kielten opiskelun pohjana latina olisi varmasti paras mahdollinen aloituskieli: systemaattinen kielioppi hahmottuisi, ja muissa eurooppalaisissa kielissä käytössä olevat lainasanat olisivat helposti tunnistettavissa.

Ei siis ihme, että vanhoissa eurooppalaisissa kulttuurimaissa latina on usein ensimmäinen vieras kieli. Kuitenkin Suomessa latinan opiskelu ei käy enemmistön aloituskieleksi. Hyviä vaihtoehtoja olisivat tällöin ranska tai saksa. Molemmat ovat selkeitä kieliä.

Mitä kiinan kieleen tulee, se on oma maailmansa, joka on jopa itse kiinalaisille monta kertaa arvoitus. Kirjoitusmerkit eroavat täysin käyttämästämme latinalaisista aakkosista. Pieninkin ero kirjoitusmerkin kulmassa tai pisteessä muuttaa merkityksen. Lausuttujen sanojen korkeuserot ovat vielä hallittavissa, mutta se, että sanotun konteksti on ratkaisevaa, tekee kiinan kielen oppimisesta erittäin vaikeaa. Luulenkin, että jos kiinasta tulee maailman valtakieli, siihen kuluu aikaa vuosisatoja.

Joku viisas on sanonut, että vain kieli mahdollistaa ajattelun. Tämä lienee ainakin osatotuus. Puutteellinen kielitaito vieraassa kulttuurissa vaikeuttaa tarkoituksenmukaista toimintaa käytössä olevan normiston puitteissa.

Ritva Jantsch

Nürnberg, Saksa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.