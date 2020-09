Terhokodin osaamista tarvitaan jatkossakin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on huolissaan Terhokodin tilanteesta. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että saattohoito toimii hyvin ja sitä kehitetään. Saattohoidon pioneerityötä tehnyt Terhokoti on ajautunut talousvaikeuksiin, joiden syyt on perattava ja toiminta on saatava kestävälle pohjalle.

Toisin kuin Tapio Pajunen mielipidekirjoituksessaan (HS 18.9.) väitti, maksusitoumusten määrä Husista Terhokodin vuodeosastohoitoon ei ole viime vuosina vähentynyt. Sen sijaan hoitoajat ovat lyhentyneet ja hoitopäivät vähentyneet. Syynä tähän on, että kuntien saattohoidon ja erityisesti kotisairaalatoiminnan laajentumisen ja kehittymisen myötä yhä useampi potilas haluaa ja voi olla kotona mahdollisimman pitkään. Potilas päättää, missä vaiheessa hän siirtyy kotoa Terhokotiin. Pääkaupunkiseudun kuntien kotisaattohoito palvelee myös tilanteissa, joissa henkilö haluaa kuolla kotona.

Saattohoitoa tarvitsevia on pääkaupunkiseudulla monikertainen määrä Terhokodin kokoon nähden. Yhteisvastuukeräyksen tavoitteidenkin mukaisesti saattohoitoa on viime vuosina kehitetty monipuolisesti, ja pääkaupunkiseudun kuntien saattohoito-osastojen paikkaluku on nelinkertaistunut ollen nyt 80.

Husilla on omalla alueellaan vaativan erityistason saattohoidon järjestämisvastuu. Husin aloitteesta pääkaupunkiseudun suurimpien kaupunkien ja Terho-säätiön edustajat kokoontuivat elokuussa etsimään ratkaisuja Terhokodin tilanteeseen. Sovimme selvityshenkilön asettamisesta arvioimaan saattohoitopalveluiden järjestämistä alueellamme. Tämä selvitys valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Terhokodissa tehdään hienoa ja arvokasta työtä. On selvää, että sen osaamista tarvitaan jatkossakin.

Johanna Mattson

toimialajohtaja

Markku Mäkijärvi

johtajaylilääkäri, Hus

