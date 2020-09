Terhokodin henkilökunnalla on ainutlaatuinen asenne kohdata kokonaisvaltaisesti niin hoidettava kuin lähiomaisetkin.

Puolisoni oli vaikean neurologisen sairauden vuoksi hoidossa Terhokodissa. Hän eli ennustettua kauemmin, mistä seurasi useita jaksoja Terhokodin osastolla. Näin pääsin omaisena näkemään ja kokemaan paljon. Haluankin kiittää saamastani palliatiivisen hoidon tuesta puolisoni, lähinnä kotona tapahtuneen pitkähköksi muodostuneen hoitovaiheen aikana.

Terhokodin tuki oli korvaamatonta myös kotijaksoilla. Säännöllinen hoidettavan ja omaisen jaksamisen seuranta järjestyi sovitusti Terhokodin kanssa.

Terhokodin henkilökunnalla on ainutlaatuinen asenne kohdata kokonaisvaltaisesti niin hoidettava kuin lähiomaisetkin. Tällainen yksilöllinen tuki onnistuu vain sopivan pienissä yksiköissä, työlleen omistautuneiden tuttujen hoitajien ja lääkäreiden avulla. Terhokodin henki on ainutlaatuinen. Vapaaehtoisten työpanos on ihailtavaa.

Vaikka Terhokodissa on saattohoidon myötä suru läsnä, ilmapiiri sen kodinomaisissa puitteissa on valoisa. Tarpeeksi ajoissa hoitoon tulleet ja heidän omaisensa ehtivät valmentautua tulevaan.

On surullista, että Terhokodin toiminta on nyt vaakalaudalla. Ollaanko tässä tietoisesti ajamassa alas tämän hyväksi todetun hoitokodin toiminta? Kasvaako ymmärrys ja tahtotila vasta sitten, kun vaikea sairaus osuu lähelle?

Anja Rahola

kuvataiteilija, Nummela

