Toimittaja Teemu Luukka käsitteli (HS 18.9.) ansiokkaasti yli 55-vuotiaiden työllisyyttä pääosin eläkeputken poistamista käsittelevässä jutussaan. On totta, kuten Luukka totesi, että vaatimus kymmenestätuhannesta työllisestä ei toteudu, jos putkea ei poisteta.

Haluamme tuoda keskusteluun myös toisen näkökulman. Suomessa tuntuu vallitsevan eräänlainen kollektiivinen asennevamma ikääntyneitä työntekijöitä kohtaan.

Teknologia kehittyy ripeästi ja koko toimistomaailma on mullistunut digitalisaation myötä. Nuori sukupolvi on jo kasvanut tähän. Vaikka puitteet muuttuvat, syväosaamisen merkitys ei ole hävinnyt eikä häviä minnekään. Työelämässä tarvitaan edelleen vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, ihmissuhdeymmärrystä, pitkää perspektiiviä – ominaisuuksia, joita kokemus tuo mukanaan.

Paras kombo syntyy siten, että työyhteisö ymmärtää yhdistää harppauksin kehittyvän teknologian ja hiljaisen tiedon ja kokemuksen luomat pitkät kaaret. Kaikissa vastuullisuusraporteissa puhutaan työyhteisön monimuotoisuudesta arvona, mutta usein julistus on pelkkää kukkaiskieltä.

Asenteiden on pakko muuttua jo senkin vuoksi, että ihmiset pysyvät terveinä ja elävät entistä pidempään, kun syntyvyys on samalla hälyttävän alhainen. Väestö ikääntyy vauhdikkaasti. Yhä useampi perinteistä eläkeikää lähestyvä haluaa jatkaa työntekoa.

Korona-aika on tehnyt näkyväksi sen, että kun 50–55-vuotiaalle tulee irtisanomislappu kouraan, seinä nousee pystyyn. Kokemusta vaaditaan kyllä, mutta edellytetään sen karttuneen 40 ikävuoteen mennessä. Ongelma on suuri etenkin niin kutsutuissa asiantuntijatehtävissä ja keskijohdossa. Kun oikein korkealle hierarkiassa mennään, vain taivas on kattona. Presidenteille ja YK:n pääsihteereille ikä tuntuu olevan meriitti.

Eläkeputken poistamisen lisäksi tarvitaan asenteiden ravistelua ja syvällistä keskustelua siitä, miten suomalaista työelämää halutaan kehittää. Johtajuus nousee avainasemaan, kun ei johdeta toistensa klooneja vaan joukkoa erilaisia, eri-ikäisiä ja vaihtelevia taustoja omaavia ihmisiä. Rohkenemme väittää, että tällaiset yritykset menestyvät pitkällä aikavälillä paremmin kuin ne, jotka systemaattisesti sivuuttavat kokeneet, jo pitkän työuran tehneet hakijat.

Työllisyysaste nousee Suomessa Ruotsin tasolle, kun yhteistä tahtoa on. Kun työelämän ikäsyrjintä kitketään, korjautuu myös ikääntymisen rapautunut imago vastaamaan paremmin todellisuutta.

Päivi Mononen-Mikkilä

Kristiina Palmgren

Helsinki

