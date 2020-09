Tällä hetkellä jäykkä työlupien käsittely ei tee Suomesta houkuttelevaa maata huippuosaajille.

Anu Ubaud toi esiin kolumnissaan (HS 13.9.) sen, miksi työperäinen maahanmuutto ja huippuosaajat ovat Suomelle elintärkeitä. Hän nosti esiin myös faktan, että esimerkiksi Piilaaksossa yhä useammat huipputason osaajat ovat jo muuttaneet tai harkitsevat muuttoa johonkin toiseen maahan.

Suomi on mainittu, mutta valitettava totuus on, että jäykkä työlupien käsittely ja muut sisäänpäin lämpiävät vaateet eivät tee Suomesta houkuttelevaa maata huippuosaajille. Tämän osoittaa myös tähän asti saavutetut vaatimattomat tulokset, esimerkiksi Business Finlandin operoiman startup-viisumiohjelman myöntämät vaivaiset 23 startup-oleskelulupaa vuonna 2018 (Kauppalehti 4.4.2019).

Jotta emme hukkaisi tätä tuhannen taalan tilaisuutta saada uusia huippuosaajia Suomeen, ehdotankin uudenlaista toimintamallia. Suomeen tulee perustaa täysin itsenäinen ja perusprosessista erillinen korkean osaamisen maahanmuuttoyksikkö. Tälle yksikölle myönnetään oikeudet antaa kahden vuoden oleskeluluvat EU:n ulkopuolisille hakijoille ja oikeus soveltaa niin sanottua D-viisumimenettelyä ilman saatavuusharkintaa. On myös erittäin tärkeää, että yksikkö pystyy nopeaan hakemusten käsittelyaikaan, esimerkiksi 48 tuntia.

Lisäksi on tärkeää, että hakijoita voidaan palvella myös asumisessa, puolisoiden työllistymisessä sekä englanninkielisten päivähoitopaikkojen ja koulujen osalta. Helsingin kaupunki onkin tehnyt jo hyvää työtä esimerkiksi City as a Service -palvelukonseptilla. Päivähoitopaikkojen ja koulujen määrää on kuitenkin lisättävä selvästi.

Mikäli kyseinen yksikkö päädytään perustamaan, lupaan, että Maria 01 kasvuyrityskampus tarjoaa tilat perustettavan yksikön toiminnalle. Mukaan hankkeeseen tarvitaan kuitenkin myös paljon muita sidosryhmiä kuten Migri, Helsingin Kaupunki, sekä mahdollisesti muita teemaan liittyviä julkisia ja yksityisiä toimijoita.

Ville Simola

toimitusjohtaja, Maria 01 -kasvuyrityskampus

