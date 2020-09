Helsingin Sanomissa (14.9.) käsiteltiin kyselytutkimusten edustavuutta. Huomiotta jäi, että useimmat kyselyt eivät ole edustavia, koska niistä jätetään iän perusteella kokonaan pois suuri osa suomalaisia aikuisia. Kolme viime aikojen esimerkkiä: Verohallinnon veronmaksuasenteita koskeva kysely rajattiin alle 75-vuotiaisiin, kirkon koronavirusaikaa koskevasta kyselystä jätettiin pois 80 vuotta täyttäneet ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kansainvälistymistä koskevassa kyselyssä oli 70 vuoden ikäraja.

Suomessa on 70 vuotta täyttäneitä noin 900 000 ja heidän joukossaan runsaat 300 000 ihmistä, jotka ovat täyttäneet 80 vuotta. Ylivoimaisen suuri enemmistö heistä on aktiivisia, yhteiskunnassa toimivia ihmisiä, joilla on perustellut käsitykset asioista ja kyky ilmaista ne. Heidän mielipiteittensä mitätöiminen on puhdasta ja haitallista ikäsyrjintää.

Marja Jylhä

gerontologian professori, Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus

