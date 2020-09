Käytäntö on osoittanut, että yksityiset maanomistajat eivät läheskään aina pääse keskenään yhteisymmärrykseen kaavahankkeen tavoitteista. Pahimmillaan tämä johtaa pitkiin ja junnaaviin kaavaprosesseihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusprosessissa on korostettu tarvetta yksityisen maanomistajan aloiteoikeuden vahvistamiseen asemakaavahankkeissa. Perusteluksi on esitetty kaavoituksen nopeuttamista.

Nykyisen kuntalain mukaan kunnan asukkaalla tai yhteisöllä on jo nyt oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Tämä käsittää myös kaavoitusaloitteiden tekemisen. Yleisen vireillepano-oikeuden vuoksi kunnan viranomaisen on myös annettava aloitteeseen ratkaisu. Kunnalla on kuitenkin oikeus päättää, mihin kaavahankkeisiin se ryhtyy.

Jopa lähes puolet kuntien asemakaavoista voi olla niin sanottuja hankekaavoja, jotka ovat lähtöisin yksityisen toimijan aloitteesta. Yksityisen kaavahankkeeseen ryhtyminen onkin järkevää esimerkiksi keskusta-alueilla (laaja yksityinen maanomistus) sekä kunnan asuntotuotantoa, työpaikkoja tai palveluita tukevissa tilanteissa.

Usein tällaisia kaavahankkeita edistetään kiireellisinä ja ne toteuttavat kunnan strategisia ja yleispiirteisiä maankäytön tavoitteita.

Ilmastotavoitteiden yhä kiristyessä on entistä tärkeämpää ohjata yhdyskuntarakennetta kohti hiilineutraalisuutta tukevia ratkaisuja. Myös kuntatalouden kannalta on tärkeää ohjata palveluverkkoa, muun muassa kouluja ja päiväkoteja, ja infrainvestointeja pitkäjänteisesti ja oikea-aikaisesti. Koronavirustilanteen aiheuttaman taloudellisen notkahduksen vuoksi huomio olisi nyt järkevää suunnata kaavahankkeisiin, jotka aidosti edistävät kuntien elinvoimaa.

Jos kunnan on ilman harkintamahdollisuutta lähdettävä kaavahankkeeseen, resurssit hajautetaan tehottomasti. Laajan hallinnollisen alueen vuoksi kaavoitushankkeet toteutuisivat satunnaisina ja hallitsemattomasti eri puolilla kuntaa.

Käytäntö on myös osoittanut, että yksityiset maanomistajat eivät läheskään aina pääse keskenään yhteisymmärrykseen kaavahankkeen tavoitteista. Pahimmillaan tämä johtaa pitkiin ja junnaaviin kaavaprosesseihin, mikä kuluttaa myös yksityisten resursseja.

Yksityisten kaavahankkeet voivat olla valituskierrettäkin pidempiä – eikä kaavoitus tai kunta voi aina auttaa. Silti tämä yksityisten toimijoiden kritiikeissä muotoillaan poikkeuksetta kaavoituksen viaksi. Aloiteoikeudessa korostuu epäsuorasti yksityisen edun korostaminen yleisen edun ohitse, mikä ei voi olla yhteiskunnan kehittämisen kannalta kestävää.

Siksi on ehdottoman tärkeää, että kunta edelleenkin säilyttää mahdollisuuden päättää, mihin ja milloin kaavahankkeeseen ryhdytään.

Kari Nykänen

arkkitehti Safa, asemakaavapäällikkö, Oulun kaupunki, Safan MRL-työryhmän jäsen

