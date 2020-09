Pääkirjoituksen (HS 18.9.) mukaan moni mökkiläinen ihmettelee, miksi loma-asunnon sähkölaskussa sähkönsiirtomaksu voi olla suurempi kuin sähkön kulutus. Ihmettely on aiheellista. Kun sähkölasku on 11,82 euroa, sähkönsiirron maksu on 36,62 euroa. Talvikaudella, kun mökki on tyhjillään ja sähkö katkaistu, tulee kuitenkin yli 30 euron sähkönsiirtomaksu – siis sähköstä, joka ei kulje, ei tule eikä mene.

Hesari kirjoittaa, että maaseudulla huoltovarmuudesta joutuu maksamaan. Tuntuu kuitenkin vahvasti siltä, että siirtomaksu on sovittu rahastuskeino: on maksettava, jotta sähkön kulku turvataan.

Sähköyhtiöt ovat kai kyllästyneet siirtokeskusteluun, sillä maaseudulla sähköyhtiöt ovat palaamassa vanhaan yhtenäislaskutukseen. Silloin ei pääse purnaamaan siirtomaksusta.

Lauri Oilinki

Turku

