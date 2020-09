Suuria lukuja on vaikea hahmottaa, mutta mikä pahempaa, ne menevät eri kielillä eri tavoin.

Virheitä sattuu harva se päivä. Mutta tuhatkertainen virhe kuulostaa jo aika hurjalta. Jos vaikka yrittäisi keittää lautasellisen soppaa, mutta saisikin tynnyrin. Tai aikoisi kipaista oopperalla, mutta jatkaisi epähuomiossa Nuorgamiin.

Suurten lukujen kanssa tuhatkertaisia virheitä syntyy kuitenkin helposti.

Syitä tähän on kaksi. Ensinnäkin suuria lukuja on vaikea hahmottaa. Triljoona on miljoona kertaa enemmän kuin biljoona. Silti molemmat luvut ovat niin suuria, että ne muuttuvat vain helposti sanoiksi, jotka molemmat tarkoittavat, että tosi paljon.

Mikä pahempaa, suurten lukujen nimet menevät eri kielillä eri tavoin. Englanniksi billion tarkoittaa lukua, jossa on ykkönen ja yhdeksän nollaa, suomeksi miljardia. Mutta suomeksi biljoonassa onkin sitten kaksitoista nollaa, eli se on tuhat kertaa enemmän. Tämä luku taas tunnetaan englanniksi nimellä trillion. Suomen triljoonaan sitä ei pidä sekoittaa, koska siinä nollia on puolestaan hulppeat kahdeksantoista. Englanniksi tämä käsittämättömän suuri luku on nimeltään quintillion. Vähempikin synnyttää sekaannuksia.

Ongelman juuret ovat kaukana 1600-luvulla, kun osa matemaatikoista halusi ryhmitellä numeroita kolmen nollan eli tuhatkertojen mukaan, kun aiemmin oli käytetty kuuden nollan välein eli miljoonakertaista ryhmittelyä. Kun yksimielisyyttä ei syntynyt, rinnakkain alkoi elää kaksi tapaa isojen lukujen nimeämiseen.

Näin syntyivät suurten lukujen niin sanotut lyhyt ja pitkä järjestelmä. Lyhyessä järjestelmässä suuret luvut saavat nimen aina tuhatkerroittain. Sitä käytetään erityisesti englanninkielisessä maailmassa ja Itä-Euroopassa. Muualla Länsi-Euroopassa ja entisissä siirtomaissa käytetään pitkää järjestelmää. Siinä suuret luvut nimetään miljoonan kertoimilla, kuuden nollan välein.

Tilanne on älytön. Esimerkiksi Kanadassa, jossa sekä ranska että englanti ovat virallisia kieliä, billion ja trillion tarkoittavat samalla tavalla kirjoitettuna eri asioita riippuen siitä, kumman kielen mukaan niitä luetaan.

Vuonna 1948 yhdeksäs yleinen mitta- ja painokonferenssi ehdotti pitkän järjestelmän käyttöönottoa kaikkialla maailmassa. Yhtenäistäminen on hyvä ajatus, mutta parempi kuitenkin olisi, jos koko maailma siirtyisi lyhyeen järjestelmään.

Suurimmille luvuille on käyttöä lähinnä tieteellisissä yhteyksissä, ja tieteen, erityisesti luonnontieteiden, kieli on yhä enemmän englanti. Niinpä siinä käytetyn järjestelmän omaksuminen olisi luontevaa muuallakin.

Lisäksi lyhyt järjestelmä on parempi. Tämän todistaa pitkään järjestelmään ujutettu miljardi, siis nimi luvulle, jossa on yhdeksän nollaa. Pitkän järjestelmän mukaan tällä luvulla ei oikeastaan edes pitäisi olla nimeä, mutta sellaisen se tarvitsee. Miljardi, lyhyen järjestelmän mukaan siis biljoona, kun on suurin luku, johon lehdessä törmää säännöllisesti myös tiedesivujen ulkopuolella.

Tai mitä jos tekisimme kuten Virossa? Siellä tuhat miljoonaa on miljardi kuten meilläkin, mutta samalla biljoonan synonyymi. 1 000 000 000 000 olisi sitten jo triljoona.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.