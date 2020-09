Muut lehdet

Parnasson pääkirjoituksessa Karo Hämäläinen kertoo antikvariaatin omistajasta, jonka mukaan nyt käyvät kaupaksi aivan kummalliset kirjat ja ennen nopeasti hyllystä kadonneet teokset jäävät roikkumaan myyntiin.

”Antikvariaatinpitäjän yllättävä mikrotason havainto saattaa kieliä siitä, että poikkeusaika on muuttanut lukutottumuksia. Ehkä antikvariaateissa on alkanut käydä uusia asiakkaita ja osa vanhoista on jäänyt kotiin. Ehkä lukeminen jakautuu toisin uusien ja vanhojen kirjojen kesken. Ehkä osa paljon lukevista on ryhtynyt kuuntelemaan osan uutuuskirjoista.”

”Huhti–kesäkuun aikana painettujen kirjojen myynti kustantamoilla laski vain hieman. Kun samaan aikaan e- ja äänikirjojen myyntimäärät kasvoivat hurjasti, kustantamoiden kirjamyynti kasvoi selvästi.”

”Maskin alla hengittää erilainen kirjasyksy.”

Kirjasto-lehdessä Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno toteaa, että kirjastoilla on ollut vaikeuksia vastata epidemian aikana kasvaneeseen e-kirjojen kysyntään.

”Yleiset kirjastot ovat rämpineet digimaailmassa eteenpäin tuskallisen hitaasti. Vaikeudet eivät ole yksin kirjastojen vaan liittyvät laajemmin kirja-alaan ja tekijänoikeuksiin.”

”Hitaus on ollut myös asennekysymys. Kirjastoissa on oltu liikaa kiinni fyysisissä kirjoissa ja niiden liikuttelussa paikasta toiseen.”

”Ei auta kuin toivoa, että koronakriisi tuo uuden vaihteen kirjastojen digiloikkaan.”

Teatteri & Tanssi + Sirkus -lehden pääkirjoituksessa Minna Tawast arvioi, että esittävän taiteen tuskainen taloustilanne saa kehittämään uusia, kustannustehokkaita tapoja tehdä ja levittää taidetta.

”Merkkejä siitä saatiin jo viime keväänä useiden vapaan kentän tekijöiden nopeasti kokoon saaduissa tuotannoissa. Fyysinen läheisyys ja samassa tilassa oleminen, teatterin, tanssin ja sirkuksen keskeinen elementti, oli poistettu, mutta striimausten ja Youtube-esitysten katsojia lähestyttiin erilaisilla digitaalisen osaamisen keinoilla.”

Taide-lehden pääkirjoituksessa Pessi Rautio ylistää taidegallerioita väljinä ja hygieenisinä paikkoina, joissa on käsidesiä ja turvavälit kohdallaan.

”Taidetta galleriassa katsoessa ollaan ihmisten ilmoilla, mutta samalla omissa oloissa. Ollaan yleisesti ja yksityisesti. Kuvataideteoskin on korostetun samanaikaisesti sekä konkreettinen kappale että ajatuksissa sijaitseva.”

”Siksi taiteen tykö on konkreettisesti mentävä. Ja kun taideteoksiin ei saa edelleenkään koskea, ne eivät voi ketään saastuttaakaan. Ne voivat vain liikuttaa – ja koskettaa.”