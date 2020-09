Torjuttu työnhakija on pettynyt ja tuntee itsensä nöyryytetyksi.

Pääkirjoituksessa (HS 19.9.) väitettiin, että työhön kannustaminen on välittämistä, ja ihmeteltiin, miksi työnhakuun kannustamista kutsutaan ihmisen nöyryyttämiseksi.

Kirjoittaja ei ole nähnyt työnhaun toista vaihetta, jossa hakemukset eivät tuota tulosta. Puolen vuoden aikana hylätyksi tulemisen kokemuksia voi tulla 24. Mitä se merkitsee ihmisen itsetunnolle? Nöyryyttämistä.

Tehtävään sopeutetun työhakemuksen laatiminen vie paljon aikaa ja tuloksen odottaminen energiaa. Torjuttu hakija on pettynyt. Hakijoille on nöyryyttävää ja turhauttavaa myös se, että työpaikkoja lavastetaan julkisesti avoimiksi, vaikka valinta on jo käytännössä tehty.

Monilla aloilla hakijoita on suuri määrä yhtä paikkaa kohti. Työnantajalle hakemusten käsittely on aikaa vievää, ja hakijan kaipaaman palautteen laatiminen on vaativaa ja kallista. Valintaprosessia ei helpota, jos työnantajan tehtävänä on erotella hakijoista ne, jotka työtä tosissaan haluavat. Pakkohakeminen voi vähentää avoimista työpaikoista ilmoittamista.

Jää kysymään, onko työllistämisvelvoitetta pohdittu riittävästi, mihin Aki Sirpi (HS Mielipide 20.9.) viittasi, ja onko työnhakuprosessia kehitetty innovatiivisesti. Voisiko palvelujärjestelmä toimia selkeämmin välittävänä osapuolena työntarjoajan ja työnhakijan välillä? Lopullinen valinta tulee luonnollisesti olla asianomaisten välinen asia.

Iäkkäiden hakijoiden on vaikea saada työtä, koska viimeinen työantaja on vastuussa mahdollisesta sairauseläkkeestä. Ikäsyrjinnän vähentäminen vaatii rakenteellista muutosta, jossa työnantajalle luodaan kannustimia lisäkustannusten pelon tilalle. Osa-aikatyö lisäisi työllisten määrää ja helpottaisi työhön osallistumista kunnon mukaan.

Miksi yksilöllisesti sovitun työajan pituutta on Suomessa vähemmän kuin monissa muissa länsimaissa? Tämä näkyy muun muassa lasten vanhempien työajoissa. Osa-aikatyö helpottaa voimien jakamista työhön ja lastenhoitoon, mistä lapsetkin hyötyvät lyhyempinä päivinä päivähoidossa. Samalla työllisten määrä lisääntyy.

Lea Pulkkinen

professori, Helsinki

