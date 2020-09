Avaruushallinto toimii hajautettuna eri ministeriöissä ja virastoissa.

Tiedesivuilla (HS 16.9.) kirjoitettiin Suomen avaruusosaamisesta. Jutussa todettiin, ettei Suomella ole avaruushallintoa toisin kuin Ruotsilla ja Norjalla.

On totta, ettei Suomella ei ole omaa avaruusvirastoa, mutta avaruushallinto toimii hajautettuna eri ministeriöissä ja virastoissa. Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa eri toimijat yhteen. Asioiden koordinoinnin ja valmistelun tehostamiseksi avaruusasiain neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva sihteeristö.

Valtioneuvosto nimitti uuden avaruusasiain neuvottelukunnan syyskuussa 2019, joten neuvottelukunta vietti juuri ensimmäistä vuosipäiväänsä. Neuvottelukunnan tärkeimpiä tehtäviä on kansallisen avaruusstrategian laatiminen ja toimeenpano.

Nykyisen avaruusstrategian kunnianhimoinen tavoite on, että vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset.

Ensimmäisenä toimintavuonnaan neuvottelukunta on edistänyt erityisesti eurooppalaista vaikuttavuutta ja avaruuden kestävää käyttöä. Neuvottelukunta suositti Suomen vuosittaisen rahoitusosuuden nostamisen Euroopan avaruusjärjestössä (ESA) 19 miljoonasta noin 27 miljoonaan euroon. Lisääntyneen rahoituksen avulla suomalaiset yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat kehittää toimintaansa ESA:n hankkeiden avulla.

Avaruushallinto ei ole kuitenkaan pelkkä avaruusasiain neuvottelukunta, vaan siihen kuuluu eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoita, jotka hoitavat niin kansallisia tehtäviä kuin myös Suomen edustamista ESA:ssa, EU:ssa, YK:ssa ja eri avaruusalan kansainvälisissä organisaatioissa.

Paljon on saatu aikaan. Moderni laki avaruustoiminnasta on ollut voimassa vuodesta 2018. Business Finlandin New Space Economy -ohjelma edistää alan markkinoille pääsyä tarjoamalla verkostoja ja rahoitusta. ESA:n ohjelmissa on saavutettu suomalaisten osallistumistavoitteet. YK:n avaruuskomiteassa osallistumme kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen, ja EU:n avaruusohjelman kehittämisessä edistämme innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Aika ajoin käydään keskustelua siitä, pitäisikö Suomella olla oma avaruusvirasto. Avaruusstrategian päivittämistä varten nimetty työryhmä keskusteli vuonna 2018 asiasta laajasti ja esitti, että avaruushallinto jatkaisi hajautettuna, mutta asioiden koordinoitua valmistelua kehitettäisiin ja tähän varattaisiin päätoimisia resursseja.

Hajautettu avaruushallinto on haaste, mutta se on myös mahdollisuus katsoa muuttuvaa alaa laajemmasta näkökulmasta ja reagoida joustavammin alan tarpeisiin.

Maija Lönnqvist

johtava asiantuntija, avaruusasiain neuvottelukunnan pääsihteeri työ- ja elinkeinoministeriö

