Oppimistulokset ovat Suomessa edelleen kansainvälisesti hyviä, mutta uutiset kertovat myös oppilaiden motivaation puutteesta ja pahoinvoinnista.

Parikymmentä vuotta sitten kansain­väliset media­konferenssit tulvivat visioita tulevaisuuden toimituksista. Niissä toimittaja säntäili video­kamera otsallaan uutis­kentällä. Hän videoi, haastatteli, tuotti uutisen, editoi videon ja pyöräytti ehkä kommentin tai pari siinä sivussa. Työ­päivän päätteeksi hän puristi vielä analyysin.

Visioista tuli kai jossain päin maailmaa tottakin. Digipöhinän hiukan rauhoituttua multitaskingin eli monitekemisen ongelmat ovat paljastuneet. Tekeminen on saattanut olla stressaavaa sohlaamista. Ei mara­toonarista tehdä helposti kymmenottelijaa. Moniosaajien taidoissa on ollut toivomista. Minun kuvistani ja videoistani huomaa nopeasti, miksi olen ansainnut leipäni kirjoittamalla.

Monitekemistä on vauhdittanut kaikkialla säästöpakko. Leikkauksissa on karsittu varsin usein ihmisiä, joiden työ on tukea: esimerkiksi assistentteja tai avustajia.

Leikkauksilta säästyneet ovatkin sitten päässeet monitekemään: tökittelemään kaksisormijärjestelmällä muistioita tai tietoja järjestelmiin, tekemään vuorolistoja, täyttämään taulukoita ja selviytymään pirullisista matkalaskuohjelmista.

Kaikkeen toki tottuu, mutta onko työn mielekkyyden, viihtymisen tai edes tuottavuuden kannalta fiksua, että ihmisen työajasta suuri osa ­menee muuhun kuin siihen työhön, johon hänet on pestattu ja koulutettu? Kysykääpä vaikka yliopiston professoreilta tai tutkijoilta, kuinka paljon aikaa jää varsinaiseen työhön, tutkimukseen ja opetukseen.

Suomalainen peruskoulu on versio sadun rumasta ankanpoikasesta. Se syntyi vajaat 50 vuotta sitten kiih­keän taistelun jälkeen ja varttui epäilevien, usein ideologisten, jupinoitten säestyksellä. Kunnes vuosituhannen vaihteessa tulivat loistokkaat Pisa-tulokset. Ankanpoikanen muuttui joutseneksi.

Nyt joutsen potee. Oppimistulokset ovat edelleen kansainvälisesti hyviä, mutta uutiset kertovat myös oppi­laiden motivaation puutteesta ja pahoinvoinnista. Jyväskylän yliopiston raportissa viime keväältä koulupudokkaita arvioitiin olevan vähintään 4 000.

Yhteiskunnan muutokset lienevät pohjasyy ongelmiin. Yhteiskunta on jakautunut, sirpaloitunut ja eriarvoistunut. Niin koulukin. Oppilaan sosioekonominen tausta vaikuttaa yhä enemmän koulumenestykseen. Opettajat tekevät työtä aina vain vaativammissa olosuhteissa, kuormittuvat, väsyvät ja pelkäävät kyynistyvänsä. Ilmastokriisi varjostaa tulevaisuutta.

Kouluilta on karsittu vuosien mittaan psykososiaalista tukea: koulunkäyntiavustajia, psykologeja, kuraattoreita ja terveydenhoitajia. Ihmisiä, joiden avulla lasten motivaatiota ja oppimista vankistettaisiin. Lyhytnäköistä.

Hallitus on päättänyt laajentaa oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen. Tarkoitus on tasoittaa heikosti menestyvien tai viihtyvien oppilaiden tietä toisen asteen tutkintoon. Maailmalta on tutkimustietoa onnistumisistakin.

Moni lapsi tarvitsee kuitenkin tukea jo paljon aikaisemmin. Pitäisikö rahaa – jos sitä kerran on − ohjata jo varhaiskasvatusvaiheeseen?

En ole eläessäni tavannut täysin lahjatonta ihmistä. Sen sijaan olen tavannut apatiaan lysähtäneitä, toivonsa ja itsetuntonsa menettäneitä ihmisiä. Toisaalta olen nähnyt, kuinka kiittävä sana ja ennen kaikkea konkreettinen tuki palauttavat ­toivon.

Lapsi tarvitsee kannustusta. Ei ole väliä, onko hyvä viulunsoitossa, mopon rassaamisessa vai tieto­konepeleissä. Tärkeintä on, että joku kertoo sen hänelle − ääneen.

Olipa kysymys yksilöistä tai rakenteista, tuen panttaaminen on laskutaidotonta säästöä. Se kostautuu.

Kirjoittaja on HS:n entinen päätoimittaja.