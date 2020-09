Saksan terveysministerin mukaan keväällä olisi tehty toisenlaisia toimia, jos tieto viruksesta olisi ollut sama kuin nyt.

­

Hätkähdin Suomessa asuvan tutun lausahdusta: Kunpa pian voisit taas elää normaalia elämää. Elämähän on ollut viime aikoina hyvin normaalia täällä Berliinissä, ajattelin. Koulut, kaupat, ravintolat ja kunto­salit ovat täynnä väkeä – teatteriinkin pääsee.

Kasvomaskin käyttö on pakollista kaupoissa ja joukko­liikenteessä, mutta siihen on tottunut niin, että sitä en enää laske epä­normaaliksi elämäksi. Normaaliuden tunnetta lisää sekin, että sää on edelleen kesäinen. Jos haluaa käydä ulkona syömässä, terassi­vaihto­ehtoja on paljon.

Koronavirustartuntojen määrä on Saksassa kasvanut syyskuun ajan nopeasti. Eniten uusia tartuntoja on nyt suhteessa väestömäärään Berliinissä sekä Baijerissa, siellä erityisesti Münchenissä.

Kyseessä ovat suomalaisillekin rakkaat kohteet, joihin jotkut aikovat syyslomalla suunnata. Nyt näyttää siltä, että Saksasta palaavia koskee Suomessa karanteenikehotus syysloman aikaan. Luvut ylittivät sovitun rajan jo viikonloppuna: Saksassa on nyt 26,5 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana.

Saksassa kuten Suomessakin uusia tartuntoja on nyt eniten nuoremmilla ikäluokilla – Berliinissä erityisesti alle 30-vuotiailla. Yksityiset juhlat ja rajoituksista piittaamattomat baarit ovat yleisiä tartuntojen leviämispaikkoja.

Sairastuneiden ja kuolleiden määrä sen sijaan ei ole kasvanut dramaattisesti. Saksassa on nyt vähennetty covid-19-potilaille varattujen tehohoitopaikkojen määrää. Yli 9 000 tehohoidon paikkaa on vapaana.

Syyskuun alussa Saksan terveysministeri Jens Spahn sanoi, että sen perusteella, mitä nyt tiedetään, keväällä olisi toimittu toisin. Spahnin mukaan parturien ja kauppojen sulkemiseen tai hoitolaitosten vierailukieltoon ei olisi tarvinnut ryhtyä. Tärkeimmälle sijalle viruksen torjunnassa hän nosti maskien käytön ja turvavälit.

Maski on epämukava, mutta sulkujen sosiaalinen ja taloudellinen hinta on sietämätön. Keväällä sulut tulivat ensin ja maskit vasta niiden jälkeen.

Koulujen ja päiväkotien yleiset sulut halutaan Saksassa välttää nyt viimeiseen asti. Yksi toimenpiteiden kiristystapa onkin Saksassa maskipakon laajentaminen. Maanantaina ilmoitettiin, että maskipakko on Münchenissä voimassa julkisilla paikoilla myös ulkona.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.