Muut lehdet

Kainuun Sanomat toteaa, että kaivosyhtiö Terra­famesta lähes kolmanneksen omistava Trafigura on rahan­pesu­epäilyjen kohteena.

”Alkuvuonna 2017, kun Suomessa kerrottiin ensimmäistä kertaa Terra­famen uudesta ulkomaisesta osaomistajasta, tuotiin myös esille vähemmän mairittelevia tietoja Trafiguran menneisyydestä.”

”Trafiguran taustalta löytyy muun muassa epäilyjä ympäristörikkomuksista Afrikassa ja Norjassa. – – Lisäksi on ilmennyt, että Trafiguran johtajat ovat mukana sadoissa veroparatiisi­­yhtiöissä.”

”Terrafamen pääomistajan Suomen Malminjalostuksen ja elinkeinoministerin tärkein oppi asiassa on, että globaalin suuryrityksen toiminnan tarkka selvittäminen ei ole mikään helppo tehtävä.”

”Mainekohun sammutustyö on tarpeen, sillä Terrafame ei totisesti kaipaa yhtään lisää mainetahroja, edes osaomistajan taholta.”

Kaleva arvioi, että Ylen tiedot kansain­välisten pankkien epäilyttävistä rahan­siirroista ja Trafiguran nimen nouseminen esille tässä yhteydessä on Terra­famelle kiusallista.

”Kannattaa myös huomata, että ilmoitus epäilyttävästä rahansiirrosta ei välttämättä merkitse tapahtunutta laittomuutta. – – Joka tapauksessa voinee arvioida, että epäilyttävien tilisiirtojen jättimäinen luku sisältää myös merkittävän määrän yrityksiä siirtää rikollista rahaa suojaan viranomaisilta, verottajalta ja rahojen laillisilta omistajilta.”

”Trafigura vakuutti muuttaneensa toimintatapojaan, ja Ylen nyt julkistettu aineistokin perustuu osin jo kaukaisiin vuosiin. Kuitenkin myös tämänvuotiset uutiset Trafigurasta kertovat, että pesässä on vielä puhdistettavaa.”

”Olisi pitkän tähtäimen etu, että kun pohja Terrafamen alla tukevoituu, yhtiö pääsisi eroon kiusallisesta osakkaastaan.”

Kauppalehden mukaan Juha Sipilän (kesk) hallitus valitsi viime vaali­kaudella ruton ja koleran väliltä, kun se haki uutta kumppania entiselle ryvettyneelle Talvi­vaaran kaivos­yhtiölle.

”Keskusta halusi pelastaa kaivoksen toiminnan ja työpaikat Kainuussa hinnalla millä hyvänsä. – – Kainuulle oleellista on, että yhtiö on pitänyt kiinni kaikista sitoumuksistaan ja on nyt myös pääomittamassa Terra­famea, kun yhtiön akkukemikaalitehtaan on määrä valmistua ensi vuoden alkupuolella.”

”Toinen asia on Suomen valtion maineen ryvettyminen tässä sotkussa. Kuinka pahaksi mainehaitaksi asia arvioidaan? Sitä voi peilata vaikka Hollantiin. Kuinka paljon kuraa se on saanut niskaansa veroparatiisisopimuksistaan ja onko maa tehnyt asialle yhtään mitään?”