Mielestämme susi kuuluu Suomen luontoon mutta ei ihmisten asuinalueille ja kotipihoihin.

Mari Nyyssölä-Kiisla ja Francisco Sánchez Molina Luonto-Liitosta kirjoittivat (HS Mielipide 17.9.), että susien kanssa on opittava elämään rinnakkain.

Lähes 60 000 kannatusilmoitusta lyhyessä ajassa keränneellä susien kannanhoidollista metsästystä koskevalla kansalaisaloitteella haetaan ihmisille turvallisempaa elinympäristöä. Tarkoitus on myös suojata tuotanto- ja lemmikkieläimiä.

Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan toimenpiteeksi kirjatun kannanhoidollisen metsästyksen tarkoitus on ylläpitää susikanta elinvoimaisena mutta ihmisarkana. Ihmisarkuus on sudelle sen parhain suoja. Suden lisäksi karhu ja ilves ovat tiukasti suojeltuja. Vaikka molempia eläinlajeja hoidetaan kannanhoidollisella metsästyksellä, niiden kannat ovat siitä huolimatta vahvistuneet selvästi.

Meidän mielestämme ja useiden muiden suomalaisten mielestä susi kuuluu Suomen luontoon mutta ei ihmisten asuinalueille ja kotipihoihin. Tilanne on ollut jo monia vuosia varsin sietämätön eri alueilla kautta maan.

Huolestuttavinta on, että susien ihmispelko näyttää vähentyneen ja ne kulkevat jopa päiväsaikaan keskellä taajama-alueita. Viime vuonna vahvistettuja susien pihakäyntejä oli Tassu-suurpetohavaintojärjestelmässä noin 2 700. Tänä vuonna niitä on ollut tähän mennessä jo noin 2 400.

Lupia häirikkösusien poistamiseen on hyvin vaikea saada, eivätkä pelkät susien karkotukset auta näissä tilanteissa. Sudet yleensä palaavat takaisin tai ongelma siirtyy naapurikunnan puolelle. Tuotantoeläinten suojaukset petoaidoilla tai laumanvartijakoirilla eivät myöskään ratkaise ongelmaa riittävästi.

Ihmisillä on perustuslaillinen oikeus turvalliseen elinympäristöön. Rinnakkaiselo ihmisen ja suden välillä on ihmisten asuinalueilla mahdotonta, koska susi on käytökseltään täysin arvaamaton suurpeto. Susien kannanhoidollinen metsästys lisää niiden ihmisarkuutta ja on perusteltavissa myös vahinkoja ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä.

Tiltu Nurminen

Taajamasusi ry, Nousiainen

Tapio Rintala

lampuri, Yläne, Pöytyä

Jaana Vuorenpää

yrittäjä, Ikaalinen

