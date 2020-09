Vaikka puolustusyhteistyöllä on Suomessa vakaa kannatus, Norjan tulo mukaan Suomen ja Ruotsin yhteistyöhön herätti eduskunnassa myös vastustusta.

Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustus­ministerit tapaavat tänään keski­viikkona Pohjois-Norjan Lemmi­joella. Paikka on paitsi Norjan puolustus­ministerin vaali­piiriä myös tapaamisen luonteen vuoksi taiten valittu.

Kun kolme puolustus­ministeriä julkistavat Norjan, Ruotsin ja Suomen lisäävän uuden­laista kolmen­välistä puolustus­yhteis­työtä, ollaan arktisella alueella, lähellä kaikkien kolmen rajoja ja Venäjän vieressä.

Kansainvälisellä puolustusyhteistyöllä on Suomessa vakaa kannatus.

Suomi on mukana kaikkien Pohjoismaiden yhteistyössä Nordefcossa, Britannian johtamissa JEF-joukoissa, Ranskan EI2-interventioaloitteessa ja Saksan kehysvaltiohankkeessa. Erilaisia yhteistoiminta-asiakirjoja on yhdeksän maan kanssa, eikä kolmikantakaan ole ihan uutta. Sellainen on Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa.

Silti nyt alkava Norja-yhteistyö on tuonut eduskunnassa esiin jännitteitä. Ne kertovat, ettei Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ole konsensusta.

Puolustusvaliokunnassa on pieni mutta vahva hallituspuolueiden sisäinen oppositio. Muutama demarien konkari ja vasemmistoliiton edustaja pitävät Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteistyötä linkkinä Natoon.

Kriitikoita huolettaa, että maat jakavat strategista näkemystään ja vaikkapa lentokenttiä, mutta tosipaikassa Norja pelaisi toisessa joukkueessa. Jos syntyisi konflikti Venäjän kanssa, kriitikoiden mielestä Suomi ei saisi olla kytköksissä konfliktin varsinaisiin osapuoliin, ellei se ole itse osapuoli. Ongelmaksi nähdään myös useista erillisistä yhteistoimintasopimuksista syntyvä kokonaisuus, joka voi muuttaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa muiden silmissä.

Samaan aikaan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite lisätä yhteistyötä Norjan kanssa, ja ylipäätään puolustusyhteistyö katsotaan Suomen eduksi. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) joutunee silti jotenkin taiteilemaan ja viestimään, että sitoumukset eivät koske tilannetta, jossa Norjan joukot ovat Naton komennuksessa.

Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteistyö hyödyttää kaikkia. Samalla on hyvä ymmärtää, miksi yhteistyö kiinnostaa Norjaa.

Norja pitää Venäjää ja myös Kiinaa aiempaa suurempina uhkina arktisella alueella. Samaan aikaan Norja rakentaa puolustustaan itsenäisemmäksi Natosta. Nato-maiden nopea apu alueellisessa hybridikriisissä ei olisi varmaa. Suurta osaa Nato-maista kiinnostaa enemminkin uhka Euroopan etelänaapurustosta kuin Venäjältä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.