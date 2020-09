Postitalon itäfasadi näyttää edelleen olevan kuin tarkoitettu lastausalueen julkisivuksi.

Vaikka Helsingin rautatieaseman länsisiipi onkin rajannut aikoinaan varikkoaluetta, sen julkisivu Elielinaukiolle on poikkeuksellisen hieno. Sen keskirisaliitti on saanut barokkimaisia muotoja ja kokonaisuus muistuttaa hieman tuon aikakauden palatsifasadeja. Sellainen on Suomessa poikkeuksellista, eikä sen arvoa heikennä, että se on rapattu eikä graniittia. Julkisivu oli oikeastaan kohtuuttoman hieno varikolle, mutta nyt, varikon häivyttyä, se on erittäin sopiva aukiolle.

Niin sanotun Vltava-rakennuksen takajulkisivu osoittaa, että Elielinaukio ei ole vielä viimeistelty. Jos rakennus halutaan säilyttää, se tulisi sisällyttää uudisrakennukseen, joka viimeistelisi sen takajulkisivun. Tarvetta on siis kohtuulliseen, kapearunkoiseen uudisrakennukseen, mutta se ei saa olla vastapäistä hotellirakennusta korkeampi.

Sen sijaan Postitalon itäfasadi näyttää edelleen olevan kuin tarkoitettu lastausalueen julkisivuksi. Sen vaikutusta olisi syytä vaimentaa rakentamalla Töölönlahdenkadun jatkeen varteen esimerkiksi kevyitä kahvila- ja myyntipaviljonkeja rajaamaan toria tai puistoa Tukholman Kungsträdgårdenin tapaan.

Simo Paavilainen

professori emeritus

Aalto-yliopiston arkkitehtiosasto

