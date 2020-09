Koulutus on pohja, jota kokemus vahvistaa.

Toimittaja Anna-Stina Nykäsen kirjoitus (HS 13.9.) antoi arveluttavan kuvan koulutuksen merkityksestä. Kirjoituksen provokatorista tyyliä noudattaen uskallan kuin uskallankin korkeasti koulutettuna esittää vastaväitteitä – toisin kuin Nykäsen hienosti koulutetut kollegat.

Nykäsen mukaan Suomessa korkean koulutuksen saaneet suhtautuvat ylimielisesti alemman koulutuksen saaneisiin. Esimerkkinä hän käytti tulevaa opetusministerin sijaista Jussi Saramoa (vas). Olen pöyristynyt, jos poliittisia toimijoita ei saa arvostella. Saramo on omien lausuntojensa perusteella väliaikaisessa tehtävässä opetusministerinä eikä suuria muutoksia ole tulossa. Näinkö on? Oppivelvollisuuden laajentaminen on suunnitteilla ja vasemmistoliiton voimakkaasti ajama. Se on toteutuessaan historiallisen suuri uudistus.

Koulutus on kirjoituksessa kommentoineen kasvatustieteen professori Kristiina Brunilan mukaan etuoikeutettujen asialla ja uusintaa eriarvoisuutta. Olen ylpeä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä historiallisessa katsannossa: kansakoululaitos, yleinen oppivelvollisuus, peruskoulun voimaan saattaminen, koulutusjärjestelmän uudistaminen niin, ettei synny kouluttautumista estäviä pussinperiä. Yliarvostavaa harhaako?

Tarvitaan koulutuksen avulla hankittavia pätevyyksiä. Syntyisi melkoinen meteli, jos sähköasentajana tai lääkärinä toimisi henkilö, jolla ei ole vaadittavaa pätevyyttä ja joka aiheuttaisi vakavan vaaran toimillaan. Koulutus on pohja, jota kokemus vahvistaa.

Poikkeusyksilöitä, jotka eivät tarvitse tavanomaisia koulutuspolkuja, tietysti on. Tästähän Nykänen antoi esimerkin itsestään. Kaikilla vaan ei ole penkkiä, johon peffansa panisi ja tekisi töitä sen sijaan, että opiskelee turhia, kuten Nykänen asian ilmaisi.

Koulutus on globaalisti tarkasteltuna yhteiskunnallista vakautta tuova tekijä. Suomalainen koulutusjärjestelmä on siitä hyvä esimerkki.

Ulla Gauffin

filosofian maisteri

Vihti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.