Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa poliisin resurssit on vähennetty minimitasolle.

Oikeustieteen tohtorien Henri Rikanderin ja Mika Sutelan tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen vaarallisimmat maakunnat poliiseille ovat Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjanmaa. Kolmesta maakunnasta kaksi sijaitsee Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella.

Rikanderin ja Sutelan tutkimus selvitti poliisihenkilöstöön kohdistunutta väkivaltaa. Tutkimus on Pohjois-Karjalan osalta karua luettavaa.

Mistä tämä suuntaus voi johtua? Kokemukseni mukaan yksi vaikuttava tekijä on poliisin resurssien vähentäminen minimitasolle Pohjois-Karjalassa. Vuonna 2009 alkaneissa poliisin hallintorakenneuudistuksissa poliisiasemien määrää ja poliisin tavoitettavuutta on olennaisesti vähennetty. Tästä alemmaksi emme voi enää mennä. Poliisin alueellinen kattavuus on säilytettävä, ja muun muassa Nurmeksen, Lieksan ja Kiteen poliisiasemien tulee säilyä poliisin operatiivisessa käytössä.

Poliisitoiminta perustuu luottamukseen ja toimimiseen ihmisten kanssa, joten poliisin täytyy olla näkyvillä ja ihmisten saatavilla. Tästä periaatteesta on nyt poliisihallinnon uudistuksien aikana pahasti lipsuttu ja menty resursseja vähentäen ”euro edellä”. Näin ei voi jatkua.

Toinen poliisin työturvallisuuteen vaikuttava seikka on vaativien poliisitehtävien suorittaminen minimiresursseilla. Pohjois-Karjalassa poliisi joutuu usein hoitamaan yhdellä partiolla kohonneen riskitason tehtäviä, joihin esimerkiksi Helsingissä ohjattaisiin useita poliisipartioita. Kohonneen riskitason tehtävän hoitaminen yhdellä partiolla on aina työturvallisuusriski, ja sen tulokset myös näkyvät Rikanderin ja Sutelan tutkimuksessa.

Nyt on vakavan yhteiskunnallisen arvokeskustelun paikka. Mitä arvoja me yhteiskunnassamme arvostamme? Poliisitoiminnassa täytyy olla riittävä alueellinen kattavuus sekä ihmisten ja poliisihenkilöstön turvallisuuden kannalta riittävät resurssit.

Nyt puhutaan kansalaisten sekä poliisihenkilöstön turvallisuudesta, eikä raha voi olla siinä määräävä tekijä.

Timo Vornanen

vanhempi konstaapeli

Joensuu

