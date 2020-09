Säynätsaloon suuntautuu jo paljon kansainvälistä arkkitehtuurimatkailua.

UPM:n Kaipolan paperitehtaan lopettaminen ja Nesteen Naantalin tehtaan lakkautuskaavailut ovat nostattaneet kohun. Sen sijaan siihen, että UPM sulki heinäkuun lopussa satavuotiaan vaneritehtaan Jyväskylän Säynätsalossa, ei ole julkisuudessa juurikaan kiinnitetty huomiota.

Kaipolan ja Naantalin kohdalla on kovasti mietitty, mitä tilalle. Säynätsalon osalta vastaus on selvä: arkkitehtuuri- ja designmuseo, jota nyt ollaan ahtamassa Helsingin Etelärantaan, tulee perustaa Säynätsaloon. Siellä on Alvar Aallon suunnittelema kunnantalo sekä koetalo. Kansainvälinen arkkitehtuurimatkailu suuntautuu jo sinne.

Vaneritehtaan lopettaminen on avannut laajan alueen käyttöön. Museon perustaminen pelastaisi nyt tyhjillään rapistuvan Suomen modernin arkkitehtuurin kansainvälisesti tunnetuimman rakennuksen, Säynätsalon kunnantalon. Se mahdollistaisi myös Aallon alkuperäisen kokonaissuunnitelman toteuttamisen.

Design tulisi luontevasti osaksi museota vanerintuotantoperinteen kautta. Vaneri on ollut merkittävä materiaali moderneissa huonekaluissa. Tunnettuja ovat Aaltojen huonekalut, mutta sen myötä mukaan tulisivat myös Bauhaus ja Isokon.

Saarilla on muitakin arkkitehtonisesti merkittäviä rakennuksia: Armas Lindgrenin ja Bertel Liljeqvistin suunnittelema kirkko edustaa merkittävää murroskohtaa Suomen kirkkoarkkitehtuurissa. Museo antaisi oikean arvon myös Wivi Lönnin teoksille.

Innostava esimerkki on Bilbaon Guggenheim-museo. Se on rakennettu entiselle tehdasalueelle ja muualle kuin pääkaupunkiin.

Valtion rahaa tulee riittää maahan muuallekin kuin Helsinkiin. Nyt siihen olisi vastaansanomattomat perusteet. Eikö tämä olisi mitä sopivin kohde rahoitettavaksi myös EU:n elpymisrahaston varoin?

Risto Krogerus

rovasti, entinen säynätsalolainen

Tapio Lampinen

professori, Jyväskylä

