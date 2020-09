Vieraskynä

Suomen on aika päivittää ja tiivistää suhteitaan Afrikkaan

Väestön kasvaessa ja talouden kehittyessä Afrikan maat ovat nousemassa yhä näkyvämpään osaan maailmassa.

Valtioneuvostossa laaditaan parhaillaan ulko­ministeriön johdolla Suomelle Afrikka-strategiaa, joka tähtää Suomen ja Afrikan maiden poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämiseen.

Hallitusohjelman tavoite on, että Suomi on kokoaan suurempi maailmalla. Afrikassakin Suomi voi olla kokoaan suurempi, jos kohdennamme voimavaramme mahdollisimman tehokkaasti, rajalliseen määrään tavoitteita. Strategiassa valitaan yhteistyön painopisteet.

Suomen suhteet Saharan eteläpuolisen Afrikan maihin ovat pohjautuneet tulokselliseen kehitysyhteistyöhön. Tavoitteena on kehittää suhteita yhä enemmän poliittiseen vuoropuheluun, vastavuoroisuuteen ja kaupankäyntiin pohjautuviksi. Suomen kauppa- ja diplomaattisuhteet Pohjois-Afrikan maihin ovat olleet vahvoja jo vuosikymmeniä. Tälle perustalle on hyvä rakentaa.

Parhaiten vierailuvaihdon ja tapaamisten kautta edistettävät poliittisen tason suhteet Afrikan maihin ovat Suomelle entistä tärkeämpiä. Afrikassa on 54 valtiota – neljännes YK:n ­jäsenmaista –, ja niiden äänellä on suuri merkitys kansainvälisen yhtei­sön päätöksenteossa.

Suomen Afrikka-strategia rakentuu Suomen intressien ja vahvuuksien pohjalle. Suhteiden vahvistamisen täytyy kuitenkin perustua yhteisiin etuihin.

Konfliktien ratkaisu on tästä hyvä esimerkki. Suomella on laajaa rauhanvälityksen ja kriisinhallinnan osaamista, josta monet Afrikan maat ovat kiinnostuneita. Afrikan rauha ja vakaus on myös Suomen etu.

Viime vuosien vahvan talouskasvun ja kasvavien markkinoiden ansiosta moni Afrikan maa on Suomelle potentiaalinen kauppakumppani. Korona­viruspandemia ei tätä muuta, vaikka kasvuvauhti hidastuisikin.

Molempia hyödyttävää, uusia työpaikkoja sekä Suomeen että Afrikan maihin luovaa yhteistyötä voidaan rakentaa esimerkiksi vihreän talouden ja digitalouden kautta. Suomella on tarjottavanaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiateknologiassa, kiertotaloudessa ja digitalisaatiossa. Meillä on hyvät mahdollisuudet kaksinkertaistaa vienti lyhyessäkin ajassa, mutta tämä edellyttää suomalaisyrityksiltä yhteistyötä toistensa ja muiden ­eurooppalaisten yritysten kanssa.

Afrikan mailla on myös vahvuuksia, joista voimme oppia. Afrikassa ollaan edelläkävijöitä esimerkiksi mobiilimaksamisessa, ja Afrikan maat ovat saaneet muun muassa ebolakriisin myötä kokemusta tarttuvien tautien hallinnasta. Afrikassa Suomi tunnetaan ympäristöteknologiasta, laadukkaasta koulutuksesta ja sukupuolten tasa-arvosta. Ne näkyvät jatkos­sakin yhteistyössämme.

Afrikka-strategia kattaa myös yhteistyön Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Jutta Urpilaisen rooli EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina avaa koko EU:lle uusia mahdollisuuksia Afri­kassa.

On Suomen oma etu olla aktiivisesti mukana määrittelemässä EU:n toimia Afrikan maissa, erityisesti tänä syksynä valmistauduttaessa EU:n ja Afrikan unionin huippukokoukseen.

Myös pohjoismaisella yhteistyöllä on roolinsa. Suomi isännöi toukokuussa 2021 Pohjoismaiden ja Afrikan ulkoministerikokousta, ja se tarjoaa tilaisuuden tiivistää suhteita.

Afrikka-strategian tavoitteena on Suomen suhteiden monipuolistaminen Afrikan maiden kanssa. Ulko­ministeriö ja valtionhallinto eivät vastaa tästä yksin, vaan myös yksityissektorin, koulutus- ja tutkimuslaitosten ­sekä kansalaisyhteiskunnan rooli on tärkeä. Syksyn aikana kuullaan monien eri toimijoiden näkemyksiä.

Nykyisessä Afrikassa ei tule jättää huomioitta maanosan suurta ja no­peasti kasvavaa nuorisoa. Uusi, uudella tavalla ajatteleva sukupolvi tulee nousemaan päättäviin rooleihin taloudessa ja politiikassa.

Yhteydet tähän sukupolveen Afrikassa ovat nyt äärimmäisen tärkeitä. Luomalla uusia kontakteja ja vahvistamalla jo olemassa olevia yhteyksiä Suomen ja Afrikan suhteita voidaan tiivistää.

Pekka Haavisto ja Ville Skinnari

Haavisto on ulkoministeri (vihr). Skinnari on kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri (sd).

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.