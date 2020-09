Aalto-yliopiston symboli on Finlandia-ehdokkuutensa ansainnut

Valtion leikattua yliopistojen rahoitusta Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennuksen tilaohjelmaa jouduttiin rankasti karsimaan, ja tämä näkyy opiskelijoiden kritiikissä.

Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun kolme korkeakoulua fuusioituivat. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennus Väre, Aalto-yliopiston kauppakorkea­koulu sekä kauppakeskus A Block muodostavat rakennuskokonaisuuden, joka on kehittyvän Otaniemen ja Aalto-yliopiston symboli.

Rakennus on syntynyt vuonna 2013 järjestetyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun tuloksena. Jo tuolloin tiedettiin, että tilaohjelman laatiminen tulee olemaan haastava tehtävä. Olimme valitsemassa kilpailun voittajaksi Värettä, joka on konseptiltaan sellainen, että rakennuksen muokkaaminen muuttuvien vaatimusten mukaan on mahdollista.

Väreen alkuperäisessä suunnitelmassa olivat mukana ne tilat, joita opiskelijat nyt kaipaavat. Valtion leikattua yliopistojen rahoitusta Väreen tilaohjelmaa jouduttiin rankasti karsimaan, ja tämä näkyy opiskelijoiden kritiikissä, joka oli esillä Helsingin Sanomien jutussa (Kulttuuri 21.9.).

Vaikka tilaohjelmat, tavoitteet ja resurssit ovat muuttuneet rajusti rakentamisen aikana, rakennus on silti säilyttänyt tunnistettavan karaktäärinsä hyvinkin erilaisten käyttäjäryhmien oppimisympäristönä.

Rakennukseen on viimeksi sovitettu tilat Kauppakorkeakoululle, jonka käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä tiloihinsa. Käyttäjälähtöisyys on ollut keskiössä projektin jokaisessa vaiheessa. Taiteiden ja suunnittelun opiskelijoiden tiloja on kehitetty yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Jo kilpailuvaiheessa opiskelijoilla oli edustajansa palkintolautakunnassa. Viimeiset muutokset taideopiskelijoiden tiloihin on toteutettu kesän aikana. Nopeasti muuttuvassa maailmassa rakennuksilta vaaditaan joustavuutta ja tehokkuutta, joiden sovittaminen tiukkoihin taloudellisiin raameihin on suunnittelijoille erityisen vaativa tehtävä. Verstas Arkkitehdit on onnistunut tehtävässään erinomaisesti.

Voimme yhtyä arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon esiraadin perusteluihin, joissa on kiinnitetty huomiota Väreen hallittuun arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvallisiin ansioihin sekä rakennuksen muunneltavuuteen.

Aaro Artto

arkkitehti Safa

Trev Harris

arkkitehti Safa, professori emeritus

Helena Hyvönen

professori emerita

