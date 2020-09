Automaatio on keskeinen keino toiminnan tehostamisessa.

School of Gamingin toimitusjohtaja Mikko Perälä kirjoitti (HS Mielipide 18.9.), että oleskeluluvat on saatava nykyistä nopeammin. Olen samaa mieltä. Sujuva, työperusteinen maahanmuutto on tärkeää meille Maahanmuuttovirastossa. Osaajien saaminen maahan on keskeistä Suomen elinvoimaisuudelle, ja käsittelyn sujuvuus vaikuttaa myös suoraan asiakkaidemme elämään.

Tämä vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Olemme keväällä priorisoineet huoltovarmuusalojen hakemuksia koronaviruspandemian takia. Viime vuonna työperusteisia hakemuksia tuli vireille ennätyksellisen paljon ja samalla henkilöstöresurssimme vähenivät. Käsittelyajat ovat venyneet, vaikka päätöksiä on tehty ennätysmäärä työntekijää kohden. Saamme ensi vuonna lisää resursseja, mutta meidän täytyy myös uudistaa omaa toimintaamme.

Maahanmuuttovirastossa on käynnissä organisaatiomuutos, jossa järjestämme toimintaa niin, että automaation nykyistä laajempi käyttöönotto lupakäsittelyssä on mahdollista. Automaatio on keskeinen keino toiminnan tehostamisessa. Etsimme ratkaisuja myös työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa kehittämishankkeessa, jossa uudistetaan lainsäädäntöä ja viranomaismenettelyjä. Tavoitteena on lyhentää hakemusten käsittelyaikoja ja hakemusjonoja niin, että työperusteisen luvan saisi keskimäärin kuukaudessa.

Olen pahoillani, että emme ole pystyneet palvelemaan Perälää paremmin. Oleskeluluvan odottaminen on monestakin syystä ymmärrettävästi vaikeaa. On tärkeää, että asiakkaille on tarjolla selkeää tietoa kaikissa hakemisen vaiheissa. Kehitämme parhaillaan myös asiakaspalveluamme, ja toivottavasti tulokset näkyvät asiakkaillemme.

Heikki Taskinen

lupa- ja kansalaisuusyksikön johtaja

Maahanmuuttovirasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.