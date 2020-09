Rooleihin on tullut joustavuutta.

Kansallisteatterin melkein peruttu esitys Kaikki äidistäni herätti keskustelun siitä, kuka pääsee näyttämölle tai elokuvaan, kuka ylipäänsä saa esittää ja ketä. Väkivaltaa tukevana ratkaisuna koettiin se, että transnaisen roolin tekisi mies (Janne Reinikainen). Tarkemmin asiaa tutkittaessa muistui mieleen, että Pedro Almodóvarin tunnetussa elokuvassa hahmo on transnainen, mutta elokuvaan perustuvassa näytelmäversiossa rooli onkin kirjoitettu transvestiitille, joka on naista esittävä mies. Kaikki siis kunnossa?

Sukupuolella ei pitäisi olla väliä, kaikkihan me olemme ihmisiä. Ei rodullakaan pitäisi olla, mutta niin vain on.

Pienissä teattereissa on jo totuttu vaikkapa siihen, että nainen (Elina Knihtilä) esittää Kuningas Learia tai E. L. Karhu (entinen Emilia Pöyhönen) kirjoittaa näytelmän Prinsessa Hamlet.

Shakespearen aikaan ”housuroolit” olivat tuiki harvinaisia, ja teatterissa ja sittemmin elokuvissa nähtiin usein blackface-meikkiä.

Huumori suuntautuu ylhäältä alas usein myös silloin, kun mies koikkelehtii akkana, saamelaisena tai muun vähemmistön tai alkuperäiskansan edustajana. Trans ry:n pelko oli aivan aiheellinen.

Sävy tietenkin ratkaisee, ja myös se, kuka mitäkin sanoo. Maustetytöt karsittiin kevyen musiikin palkintogaalasta siksi, että heidän laulunsa kertojalle oli kirjoitettu ruma sana – jota ei edes laulettu valmiissa biisissä. Olisiko ollut kyse ylireagoinnista?

Armando Iannuccin elokuvassa David Copperfieldin elämä ja teot perusbrittiläistä hahmoa esittää intialaistaustainen Dev Patel. Viime vuoden raikkain suomalaiskansallinen Kalevala syntyi Åbo Svenska Teaternissa, kun ruotsinkieliset nuoret naiset tanssivat ja lauloivat kaikki roolit Väinämöisestä Marjatan poikaan.

Rooleihin on tullut joustavuutta. Se tuntuu uhkaavan joidenkin koko maailmankuvaa. Kun sukupuolen esittämisen ja rakentamisen tavallista moninaisemmat muodot nyt pääsivät Kansallisteatterin (pienelle) näyttämölle ja myös transyhteisö sai ääntään kuuluville, jatkoa voi toivoa.

Syytä on tarkentaa asenteita muuttuvien termien ja käytäntöjen maailmassa. Huumori tuskin on pahitteeksi, varsinkaan jos se tekee pilaa niistä, joilla on valtaa, tai karikatyyri sisältää edes itseironiaa.

Ehdottomat totuudet eivät pysy, vaikka kukin kuinka tarrautuisi omaan tulkintaansa maailmasta ja kokisi muut vihan kautta. Armo ja rakkaus pelastavat pinttymiltä. Ei haukuta ja hakata vaan halataan, varsinkin jos joskus pääsemme eroon koronaviruksesta.

Arja Andersson

filosofian maisteri, vapaa kirjoittaja, mummoaktivisti

Helsinki

