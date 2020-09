Muut lehdet

Ilkka-Pohjalainen käsittelee suomalaisten euro­parlamentaarikkojen valintoja Aleksei Navalnyin murha­yritystä koskevasta päätös­lauselmasta äänestettäessä.

”Suomalaismepit kolmea lukuun ottamatta olivat lauselman takana. Miapetra Kumpula-Natri (sd), Eero Heinäluoma (sd) ja Mauri Pekkarinen (kesk) äänestivät tyhjää.”

”Kolmikon käytös on herättänyt sekä kummastusta että kysymyksiä. Kaikki he tuomitsevat jyrkästi Navalnyin murhayrityksen, mutta eivät ole valmiita allekirjoittamaan Venäjälle asetettuja vaatimuksia sellaisinaan.”

”Kolmikon perustelut ontuvat. Heistä jokainen on puuhaillut ulkopolitiikan parissa sen verran, että tietävät kyllä, miten Venäjä toimii. Venäjä ei tule hyväksymään ensimmäistäkään tutkimusta, joka osoittaisi sen yhteyden Navalnyin murhayritykseen, olipa näyttö miten tukeva tahansa. Eikä sillä ole mitään halukkuutta aitoon yhteistyöhön tapauksen selvittämiseksi. Navalnyi on piikki Kremlin lihassa. On perusteltua olettaa, että hänen vaientamisyrityksensä liittyy Venäjän paikallisvaaleihin.”

”Suomalaisen meppikolmikon syyt olla tukematta päätöslauselmaa haiskahtavat menneeltä maailmalta, siltä jossa vannottiin yya:n olevan ikuinen ja jossa puolueettomuuspolitiikkaa käytettiin tuomitsemaan vain rapakon takaisen supervallan sotatoimet. Sen kerran kun EU ei ollut poliittinen kääpiö, suomalaiset poliitikot olivat.”

Kalevan mukaan kolmen suomalais­mepin linja herättää hämmennystä.

”Suomalaismeppien poikkeaminen rintamasta pantiin merkille Venäjällä, jossa vedettiin johtopäätös, että ­Navalnyita koskeva päätöslauselma ei ole sama asia kuin Suomen kanta. Miten voisikaan olla, sillä Suomen kantaa ei muodosteta Euroopan parlamentissa, eivätkä mepit ole liioin EU-parlamentissa ajamassa hallituksen asiaa.”

”Epäilemättä päätöslauselmaan on niputettu myös runsaasti asioita, joista osa olisi voitu käsitellä toisessa yhteydessä. Venäjän Navalnyihin ja moniin muihin oppositiopoliitikkoihin kohdistama painostus on niin räikeää ja suunnitelmallista, että sen tuomitsemiselle ei pitäisi jättää kysymyksiä herättävää epäröintiä. Pakotteita parempia keinoja, jotka saisivat Venäjän jossain vaiheessa muuttamaan toimintatapojaan, ei juuri ole käytettävissä.”

”Kokeneiden poliitikkojen olisi tullut ymmärtää, että Venäjä käyttää aina taitavasti hyväkseen kaikki EU:n yhteisestä tahdosta lipeämiset ja pyrkii juuri niihin hajotustoimiin, joihin päätöslauselmassa viitataan.”

”Kolmikon toiminta jättää selityksistä huolimatta jälkeensä suomettuneen jälkimaun.”