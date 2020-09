Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito on rikkaus sekä yhteiskunnan että yksilön itsensä kannalta.

Suomessa on suuri joukko kaksikielisiä lapsia, jotka puhuvat kotonaan sekä suomea että ruotsia. Vanhemmat voivat valita heille joko suomen- tai ruotsinkielisen koulun. Tällöin toisen kotimaisen kielen opiskelua varten on olemassa erityinen opetussuunnitelma: suomenkielisissä kouluissa äidinkielenomainen ruotsi (äiru) ja ruotsinkielisissä modersmålsinriktad finska (mofi). Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sujuvan puhekielen lisäksi hyvän kirjallisen taidon toisessa kotimaisessa kielessä.

Ruotsinkielisissä kouluissa mofi on yleisesti käytössä, kun taas äirun mukainen opiskelu on suomenkielisissä kouluissa harvinaista. Äirun vähäistä tarjontaa saattavat rajoittaa ylimääräiset kustannukset ja sopivien opettajien löytäminen, mutta voisiko kyse olla myös kiinnostuksen puutteesta?

Onko kaksikielisissä perheissä riittävästi tietoa tästä vaihtoehdosta?

Keväällä 2020 Opetushallitus julkaisi kattavan selvityksen mofin opetuksesta ruotsinkielisissä kouluissa. Vastaava kartoitus tulisi tehdä äidinkielenomaisesta ruotsista. Olisi selvitettävä, missä määrin äidinkielenomaisen ruotsin opetussuunnitelmaa tunnetaan ja noudatetaan, miten opetus on eri koulupiireissä järjestetty ja mitkä ovat ne seikat, jotka rajoittavat sen toteuttamista.

Eri opettajajärjestöjen yhteistyöllä voitaisiin varmasti ratkaista monia käytännön ongelmia.

Mirja Saari

Marketta Sundman

Auli Hakulinen

kansallisten kielten emeritaprofessoreita

