Opiskeluhuoltopalvelujen kokoaminen maakunnan vastuulle on oppilaiden etu

Nykyisellään opiskeluhuoltopalveluiden saatavuudessa on suuria alueellisia eroja.

Sote-uudistuksen lakiesityksessä kaikkia opiskeluhuoltopalveluja eli koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluja sekä kuraattori- ja psykologipalveluja esitetään maakuntien järjestämisvastuulle.

Osassa maakuntia näin on toimittu jo pitkään, ja kokemukset ovat myönteisiä.

Opiskeluhuoltopalvelut on aina tarjottu kouluissa, myös kouluterveydenhuolto, vaikka se on aina järjestetty osana perusterveydenhuoltoa. Velvollisuus järjestää palvelut kouluissa tulisi nyt ensimmäistä kertaa kirjatuksi lakiin. Uhkaa palvelujen karkaamisesta muualle ei siis ole. Myös koulujen ja oppilaitosten velvollisuus osoittaa tilat palveluille on hyvä lisäys lainsäädäntöön.

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta valtakunnallisesti. Myös lapsilla ja nuorilla on oikeus toimiviin ja yhdenvertaisiin palveluihin. Opiskeluhuoltopalvelut ovat lasten ja nuorten kehitysympäristössä tarjottavia peruspalveluja, joita ei enää perustellusti voida jättää kuntien järjestämisvastuulle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa opiskeluhuoltopalvelujen toteutumista. Alueellinen, jopa koulukohtainen, epätasaisuus on tullut esiin erityisesti kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisessä sekä työn sisällössä. Koulukuraattorien ja psykologien työtä ei ole lainsäädännössä määritelty yhtä yksityiskohtaisesti kuin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työtä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimijat eivät ole kokeneet hallintokuntarajan olevan este hyvälle opettajayhteistyölle.

Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestäminen maakunnassa yhdessä kouluterveydenhuollon ja toisen asteen opiskeluterveydenhuollon kanssa mahdollistaa entistä paremman monialaisen yhteistyön ja sujuvammat palvelupolut.

Samalla tarjoutuu mahdollisuus kehittää palvelujen sisäistä työnjakoa ja saada kaikkien palvelujen asiakas- ja potilaskertomukset nähtäville Omakantaan.

Rehtorin ja opettajien pääasiallinen vastuu yhteisöllisestä opiskeluhuollosta eli koulun hyvinvointia tukevasta toimintakulttuurista pysyy entisellään. Yhteisöllinen työ on laissa määritelty ensisijaiseksi opiskeluhuollon toteuttamismuodoksi.

Koko opiskeluhuolto ei siis ole siirtymässä maakuntaan, ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoamat palvelut. Opiskeluhuoltopalveluissa säilyy velvollisuus osallistua yhteisölliseen työhön. Opiskeluhuoltopalvelujen kokoaminen yhden järjestäjän eli maakunnan vastuulle selkiyttäisi merkittävästi lasten ja nuorten perustason palvelujärjestelmää.

Marke Hietanen-Peltola

ylilääkäri, THL

Johanna Jahnukainen

kehittämispäällikkö, THL

