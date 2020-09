Kun koulun henkilöstö voi hyvin, se tukee terveitä ratkaisuja ja turvallisuutta, joka säteilee oppilaisiin.

Viime päivinä on jälleen keskusteltu kiivaasti koulukiusaamisesta. On pohdittu, pitääkö koulusta erottaa kiusaaja vai kiusattu ja miksi koululla ei ole käytettävissä kovempia rangaistuksia.

Lapset ja nuoret ovat osa kouluyhteisöä. Jokaisen koulun oma toimintakulttuuri ohjaa arkista koulutyötä ja sen turvallisuutta. Olen itse opintovapaalla koulun johtamisen tehtävästä, ja opintovapaani aikana olen antanut koulutusta, valmennusta ja työnohjausta sadoille rehtoreille, opettajille, opetustoimen johdolle, oppilashuoltohenkilöille ja työsuojeluhenkilöille.

Tilanne on sama ympäri Suomen: opetus- ja kasvatusalan henkilöstö on erittäin kuormittunutta. Siksi korjaustoimenpiteiden tulee koskea koko yhteisöä. Se, mikä organisaatiossa on ylhäällä, on alhaalla. Kun koulun henkilöstö voi hyvin, se tukee terveitä ratkaisuja ja turvallisuutta, mikä säteilee myös oppilaisiin.

Tutkimusten mukaan keskeistä on työyhteisön psykologinen turvallisuus, selvät pelisäännöt ja toimintaperiaatteet, sovitut rakenteet ja prosessit. Työn tulee olla ihmisen kokoista ja määritelty niin, että siitä voi selvitä.

Nyt erityisesti koulujen rehtorit ovat todella suuressa riskissä uupua, ja se heijastuu koko yhteisöön. Oppilaisiin saakka. Koulun henkilökuntaa tulee tukea, jotta se jaksaa tukea oppilaita.

On hyvä muistaa, että opetus- ja sivistystoimen johtohenkilöt ovat rehtoreiden yläpuolella. Panostaminen koulujen henkilöstön hyvinvointiin juuri nyt on varmasti kannattavaa ja tuo jokaisen euron takaisin oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä poissaolojen ja väkivallantekojen vähentymisenä.

