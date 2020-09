Nyt olisi viisasta keskittyä asteittain turpeen hyödyntämisessä yhä enemmän muuhun kuin energiantuotantoon.

On hämmentävää, että turve on ollut viime aikoina poliittisen keskustelun ytimessä Suomessa. Johtunee puoluepoliittisista syistä, että suokasvustosta on tehty julkinen mörkö. Mutta en nyt puutu sen enempää julkiseen keskusteluun ja sen tasoon, vaan itse turpeeseen.

Kuten Ilomantsissa Vapon piakkoin käynnistyvä aktiivihiilitehdas osoittaa, turvetuotantosoita ei missään tapauksessa pidä sulkea, vaan ne kannattaa hyödyntää. Ilomantsilaisesta turpeesta tehtävä aktiivihiili on hieno tuote ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin kannalta. Koska turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara, sitä on järkevää hyödyntää kohtuullisessa mittakaavassa. Siksi olisi viisasta keskittyä asteittain turpeen hyödyntämisessä yhä enemmän muuhun kuin energiantuotantoon.

Nyt on keskitytty puhumaan turpeesta energialähteenä. Olisi hyvä muistaa, että tätä täydellistä kiertotalousraaka-ainetta hyödynnetään aktiivihiilisuodattimien ohella jo nyt monin eri tavoin, esimerkiksi puutarha- ja avomaaviljelyssä kasvualustana, maataloudessa maanparannusaineena sekä lannoitteina ja kuivikkeina, taajamissa viherrakentamis- ja maisemanhoitomateriaaleina, vesistöissä öljyntorjunnassa, kompostoinnin tukiaineena kompostointilaitoksissa ja yksityistalouksissa sekä terveydenhoidossa kylpy- ja hoitoturpeena. Lisääntyvässä määrin turvetta käytetään myös tekstiiliteollisuudessa.

Jos poliittista tahtoa löytyisi, tuotekehitykseen ja tutkimukseen panostamalla voisi avautua lisää uusia bisnesmahdollisuuksia. Turvetta ei kannata jättää suolle makaamaan.

Arto Ryynänen

Ilomantsi

