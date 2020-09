Muut lehdet

Fyysinen ja henkinen väkivalta on kitkettävä Suomen kouluista

Savon Sanomat toteaa vantaalais­koululla viime viikolla tapahtuneen väki­vallan­teon osoittavan, mihin koulu­kiusaaminen voi pahimmillaan johtaa, jos siihen ei puututa ajoissa.

”Kiusaamisena tapausta pahentaa se, että pahoinpitely tallennettiin videolle ja sitä levitettiin somepalvelussa.”

”Kytöpuiston koulun tapahtumia voi pitää yksittäistapauksena. Toisaalta rankat väkivallanteot ovat vain jää­vuoren huippu kaikesta kiusaami­sesta.”

”On järkyttävää havaita, että lasten oikeus fyysiseen koskemattomuuteen on yhteiskunnassamme paljon aikuisten vastaavaa oikeutta heikompi. Näin ei saa olla. On korkea aika lopettaa väkivallan vähättely, kitkeä se juurineen, ja taata kaikille koululaisille yhtäläinen oikeus oppimisrauhaan.”

Aamulehden mukaan kiusaamisen nolla­toleranssi on ihailtava tavoite, mutta todellisuudessa se tuntuu utopistiselta koru­lauseelta.

”Vilpitön tahto puuttua koulukiusaamiseen on olemassa, mutta ongelman ratkaisemiseksi täytyy tuntea syyt sen juurella.”

”Opetuksen järjestäjillä ja koulun aikuisilla on lakisääteinen velvollisuus turvata oppilaille turvallinen kouluympäristö. Liian usein koulukiusaaminen otetaan vakavasti vasta, kun tilanne on jo edennyt pitkälle.”

Ilkka-Pohjalainen arvioi, että väkivalta ja kiusaaminen ovat arkea monella koululla kautta maan.

”Perusopetuslakiin kirjattu turvallinen opiskeluympäristö toteutuu parhaiten, mikäli koululla on riittävästi aikuisia sitä varmistamassa. Tarvitaan sekä kuraattoreita että koulupsykologeja, mutta heidän lisäkseen vaikkapa talonmiehiä seuraamaan, mitä arjessa tapahtuu. On myös syytä ruveta puhumaan koulukiusaamisesta oikealla nimellä. Valitettavan usein kyse on puhtaasta väki­vallasta, henkisestä tai fyysisestä.”

Iltalehti pitää koulu­väki­vallan kutsumista kiusaamiseksi vähättelynä.

”Henkisen ja fyysisen kouluväkivallan jäljet näkyvät usein vielä aikuisena. Lapsena näille altistuneet aikuiset sairastuvat kolme kertaa todennäköisemmin mielenterveysongelmiin.”

”Tärkeintä on tietysti jo varhaiskasvatuksessa – sekä kotona että päiväkodeissa – kasvattaa lapsista tunnetaidoiltaan sellaisia, että he eivät alista ja syrji muita. Sen lisäksi on parannettava koulujen toimintamalleja.”

”Suomi voisi ottaa Ruotsista mallia muun muassa siinä, että koulut joutuisivat julkisesti raportoimaan nettisivuillaan kouluväkivaltatapauksista, jolloin vanhemmat voivat seurata koulujen tilannetta ja kouluille tulisi vahvempi kannuste ehkäistä väkivaltaa. Samasta syystä myös koulujen ja kuntien vahingonkorvausvastuuta pitäisi Suomessa tarkentaa.”