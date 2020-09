Autoilijasegmenttien tunnistaminen helpottaa liikenteessä luovimista.

Liikennekokemuksen kehittämisessä strateginen segmentointi on keskeinen henkisen kasvun ajuri, joka tuo kuljettajien tarpeet, motiivit ja pyrkimykset omaa toimintaa ohjaavaksi voimaksi. Kun ymmärrämme muita, pystymme optimoimaan päivittäiset ajomme.

Juuri nyt on oikea hetki tutustua tarkemmin autoilun segmentteihin, sillä koronavirus on vähentänyt ruuhkia ja helpottanut eri autoilijatyyppien tunnistamista liikennevirrassa.

Segmentti 1: Haaveilijat

Ajaa varovasti ja pääsääntöisesti rajoituksia hitaammin. Peltipoliisin kohdalla jarruttaa reiluun alinopeuteen. Ei aja päin keltaisia. Vaihtaa valoissa vapaalle, laittaa käsijarrun päälle ja lähtee liikkeelle korostetun rauhallisesti vihreän valon syttyessä. Pitää turvavälin edellä ajavaan niin isona, että siihen mahtuu useita autoja. Käyttää aina vilkkua. Ei provosoidu mistään.

Segmentti 2: Ennakoijat

Liikkuu lähes aina nopeusrajoitusten mukaan. Ajaa toisinaan päin keltaisia, mutta ei koskaan päin punaisia. Kiihdyttää hitaasti, koska uskoo sen säästävän polttoainetta. Ryhmittyy hyvissä ajoin ennen kääntymistä vasemmalle kaistalle – yleensä jopa kilometrejä ennen risteystä. Käyttää yleensä vilkkua. Ei hermostu, mutta paheksuu hiljaa mielessään segmenttejä 3 ja 4. Keskivertoa parempi kuski.

Segmentti 3: Optimoijat

Optimoi nopeutensa mittarivirheen ja rikesakon rajan mukaan pieneen ylinopeuteen. Kiihdyttää ehtiäkseen keltaisilla läpi risteyksen. Tarkkailee jonoissa olevia ja pyrkii kaistalle, jossa ei ole segmentti 1:n ja 2:n kuljettajia. Pitää etäisyyden edellä ajaviin pienenä, jotta kukaan ei pääse etuilemaan. Vilkuttaa satunnaisesti. Kiroaa ääneen hitaampia, kiireisempiä ja liian lähellä ajavia. Keskivertoa parempi kuski.

Segmentti 4: Kiihtyjät

Ei koskaan aja nopeusrajoituksen mukaan, sillä päämääränä on olla ensimmäisenä seuraavassa jonossa. Liikennevalot ovat vain viitteellisiä. Etenemisen vakiokeinoja ovat sulkuviivan yli ohittaminen, oikealta ohittaminen ja pientareen käyttö. Ei vilkuta. Provosoituu kaikesta ja käyttää hanakasti ääni- ja käsimerkkejä. On valmis pysäyttämään omaa etenemistään hidastelulla loukanneen kanssa-autoilijan ja ojentamaan tätä äänekkäästi. Keskivertoa parempi kuski. On perillä kymmenen sekuntia ennen segmenttiä 3, 20 sekuntia ennen segmenttiä 2 ja 50 sekuntia ennen segmenttiä 1.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.