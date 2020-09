Valtiolla tulisi olla strategia, kuinka suhtautua maaomaisuudenmyyntiin suuressa mittakaavassa kansainvälisille pääomasijoittajille.

Olemme tottuneet Suomessa siihen, että metsää omistavat suomalaiset. Suurin osa metsistä on suomalaisten yksityishenkilöiden omistuksessa ja tätä kautta monella suomalaisella on myös henkilökohtainen tunneside metsään.

Viime aikoina ovat kuitenkin yleistyneet erilaiset metsärahastot, jotka ostavat metsää ja hakevat tuottoa sijoitetulle pääomalle myymällä puuta. Osa näistä rahastoista on kotimaisia, mutta osa on myös ulkomaisia. Viime aikoina on ollut runsaasti puhetta ulkomaisista kaivosyhtiöistä, jotka toimivat Suomessa, mutta metsäomaisuuden valuminen kansainväliseen omistukseen ei ole herättänyt samaa huolta.

Metsärahastojen tuottohakuisuus nostaa palstojen hintoja sekä rapauttaa metsien hoitoa. Suuret tuotto-odotukset kasvottomalle pääomalle sopivat huonosti pitkäjänteiseen metsänhoitoon, jossa tulee ottaa huomioon muutakin kuin taloudellinen voitto.

Valtiolla tulisi olla strategia, kuinka suhtautua maaomaisuudenmyyntiin suuressa mittakaavassa kansainvälisille pääomasijoittajille. Pörssiyhtiöitä ja metsää ei voi asettaa samalle viivalle. Suomi on metsäinen maa, en halua siitä kansainvälistä risukkoa.

Paavo Havula

luokanopettaja, metsänomistaja, Helsinki

