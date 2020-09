Vieraskynä

Myönteisestä kehityksestä huolimatta lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on Suomessa edelleen ongelma.

Vantaalaisessa koulussa vastikään tapahtunut väkivallanteko on herättänyt huolta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Tapahtumassa osapuolina olivat nuoret koululaiset, joten keskustelu on liittynyt paljolti kouluun, kiusaamiseen ja yhteiskunnan mahdollisuuksiin puuttua väkivaltaan.

Väkivalta uhkaa tässä keskustelussa pelkistyä vain kouluihin liittyväksi ongelmaksi. Huolestuttavat julkisuuteen nousevat tapaukset voivat kuitenkin peittää sen, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta ei ole viime vuosikymmeninä lisääntynyt vaan vähentynyt. Jotain siis tehdään myös oikein.

Väkivallaton lapsuus on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. Väkivallattomuus parantaa lasten hyvinvointia, ja väkivallattomuutta vaalimalla toimitaan myös lasten oikeuksien toteutumisen hyväksi ja Suomen kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.

Ennaltaehkäisy on tehokkain tapa vähentää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Keinoja pohdittaessa on syytä tarkastella kokonaiskuvaa, jotta vältetään asian yksinkertaistaminen ja liian helppojen ratkaisujen hakeminen monimutkaiseen ongelmaan.

Vielä 2000-luvun alkupuolella joka viides yhdeksäsluokkalainen oli kokenut fyysistä väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Vuoteen 2016 mennessä osuus oli puolittunut. Vastaava kehitys on nähtävissä kansainvälisesti.

Lasten kokema väkivalta tulee Suomessa myös entistä useammin viranomaisten tietoon. Esimerkiksi koulut ovat yhä paremmin valmistautuneita puuttumaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan väkivaltaan.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on edelleen ongelma, ja valtaosa väkivallasta jää yhä piiloon. Nuoruus on elämänvaihe, jossa riski joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi on korkeimmillaan.

Lapsiin ja nuoriin kohdistavat väkivaltaa tyypillisimmin heille tutut ihmiset. Mitä nuorempi väkivallan uhri on, sen todennäköisemmin tekijä on lapsen vanhempi. Kouluikäisten lasten kohdalla tekijä on luultavammin sisarus, kaveri tai saman koulun oppilas.

Väkivallan ja kaltoinkohtelun riskit kasautuvat. Väkivallan uhka on keskimääräistä suurempi etnisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla.

Koulu ei ole pohjimmainen syy lasten kokemaan väkivaltaan tai väkivaltaisuuteen, mutta se on keskeisin vertaissuhteiden ympäristö. Koulun on siis kyettävä puuttumaan väkivaltaan, vaikka siinä heijastuvat myös esimerkiksi perheiden ja alueiden ongelmat.

Väkivaltaan puuttumiseksi voidaan ja täytyy tehdä enemmän. Näyttää kuitenkin siltä, että asia otetaan kouluissa tosissaan. Valtaosassa peruskouluista on laadittu suunnitelmat kiusaamisen ja oppilaiden kokeman häirinnän varalta. Myös koulujen alttius tehdä ilmoitus oppilaiden välisestä väkivallasta on kasvanut.

Koulut eivät silti voi yksin kantaa vastuuta lasten kokemasta väkivallasta. Tarvitaan eri hallinnonalojen, organisaatioiden ja ammattiryhmien yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna julkaisemassa Väkivallaton lapsuus -tavoiteohjelmassa kartoitettiin erilaisia keinoja lasten kokeman väkivallan ehkäisemiseksi.

Kuten tavoiteohjelmassa todetaan, ensisijaista väkivallan ehkäisyä on varhainen puuttuminen. Varhaisessa puuttumisessa pyritään tunnistamaan mahdollisimman aikaisin väkivaltaan liittyviä riskitekijöitä sekä väkivallalta suojaavia tekijöitä. Sen ansiosta voidaan toimia silloin, kun toimilla on suurin vaikutus. Kouluissa ilmenevää väkivaltaa ehkäistään myös varhaiskasvatuksessa ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Oikein ajoitettu toiminta on myös kustannustehokasta.

Ennaltaehkäisyn lisäksi tärkeitä ovat myös keinot, joilla tuetaan väkivallan uhreja ja ehkäistään väkivallan jatkuminen. Tätä työtä tehdään kouluissa, kun ilmi tulleeseen väkivaltaan puututaan. Toimien pitäisi kuitenkin alkaa jo ennen kuin väkivalta tulee näkyväksi koulun pihalla tai jossain muussa ympäristössä.

Markus Kaakinen

Kirjoittaja on tutkijatohtori Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa Helsingin yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.