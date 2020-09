Täydellinen hyvishankinta on tuote, jolla voi torjua sekä hävikkiä että syrjäytymistä.

Vielä vuosi sitten asuin omakotitalossa, jonka pihalla oli 12 vanhaa omenapuuta. Kun omenoita tuli paljon, oltiin aina ihan pulassa, vaikka siunaushan se on, luonnon hedelmällisyys. Mitä kaikilla omenoilla tekisi, kuka ottaisi? Pahalta tuntui heittää niitä kaatopaikalle, ja mikä vaiva hoidella pois se pallomeri maasta.

Nyt asun Töölössä ja kaikki on helpompaa, jopa omenahävikin vähentäminen. Lähikauppaan on raivattu hyllyköllinen tilaa Omenasieppari-juomille. Ne on tehty kotipuutarhojen ylijäämäompuista.

Ostin heti tonkan mehua. Tunsin olevani osa pihaomenoiden pelastajien ketjua.

Tuote oli täydellinen hyvishankinta. Laatikon kyljessä luki, että Omenasieppari on sosiaalinen yritys, joka työllistää muun muassa kehitysvammaisia ja autismin kirjon henkilöitä. He saavat sieppareina kunnon palkkatyötä reiluin ehdoin. Unelmana on maailma, jossa kukaan tai mikään ei mene hukkaan.

Mikä voisi olla parempaa?

Mehu ei ole sitä halvinta. Mutta siinä maksetaan muustakin kuin juomasta.

Olen usein piikitellyt nuoria, jotka parantavat ostamalla maailmaa. Mutta toisaalta: maailmaa on iät ajat parannettu kaljalasin ääressä ajattelematta, mihin rahat menevät. 1970-luvulla juotiin kai muutakin kuin chileläistä punaviiniä, ja menikö sekään vallankumouksen hyväksi?

Omppumehusta raha ei mene kovaa tuottoa vaativaan sijoittajan kukkaroon.

Se on puhdasta lähiruokaa, ekologista, eettistä, terveellistä, hyvää. Miksi omput pitäisi kerätä itse? Jos sen tekee joku muu, kuka siinä auttaa ja ketä?

Omppumehun ääressä muistelen tapaamista sosiologi Esko Kilven kanssa. Vuoden alussa edesmennyt Kilpi sanoi, ettei ollut enää vuosiin puhunut kuluttamisesta. Hän kiersi Piilaaksossa puhumassa digitaloudesta, jossa ihmiset toteuttavat omia ja toistensa tarpeita, ihmiskeskeisesti, ilman isoa teollista tavaroiden tuotantoa ja kulutusta.

Oikeastaan on kumma, miten tyydymme teollisiin massatuotteisiin, jotka ovat aina samanlaisia. Pihaomenista tehty mehu maistuu joka kerta erilaiselta riippuen siitä, mitä lajikkeita sieppareiden syliin sattuu osumaan. Erilaisuutta on hyvä arvostaa.

Ei maailma pelkällä mehulla eikä punkulla muutu. Mutta ideoita niistä voi syntyä.

Eikä pidä aliarvioida sitä iloa, jota hyvishankinta tuottaa. Ilo muistuttaa asioista, jotka ovat elämässä tärkeitä ja joiden puolesta haluaa tehdä töitä.

Kirjoittaja on HS:n featuretoimituksen toimittaja.