Digitalisaatio on muuttanut Veikkauksen toimintaympäristöä niin paljon, että sen tosiasiallinen monopoli online-kanavassa on jo mennyttä.

Rahapelikeskustelu käy Suomessa kiivaana. Veikkauksen tuotoista riippuvaiset edunsaajat ovat lobanneet rahoituksensa puolesta, ja kampanjalle on tullut tukea jopa ministereiltä.

Valtion budjettiin ollaankin kirjaamassa velkarahan turvin täysimääräinen noin 300 miljoonan euron korvaus järjestöille. Samaan aikaan valtio aikoo tukea Veikkauksen monopoliasemaa maksuliikenne-estojen avulla.

Veikkauksen monopoli perustuu pelihaittojen ehkäisyyn. Yhtiöltä vaaditaan yhä enemmän vastuullisuutta, koska suuri osa tuotoista on peräisin pelaajilta, joilla ei ole varaa hävitä rahojaan. Vastuullisuusvaatimusten vuoksi peliautomaatteihin on tulossa pakollinen tunnistautuminen, mikä vähentää tuottoja pysyvästi.

Veikkauksen tuotto on muutenkin ollut laskusuuntainen jo vuodesta 2018 alkaen, ja koronaviruspandemia on vain nopeuttanut tätä trendiä. Miljardituottojen aika on väistämättä historiaa, ja nyt pitää katsoa tulevaisuuteen.

Veikkauksen tuottojen kasvattamiseksi hallitus esittää rahapelaajien maksuliikenteen estämistä ulkomaisille pelitileille. Hallitus on jo tehnyt periaatepäätöksen estotoimenpiteistä, vaikka sisäministeriö vasta selvittää estojen lisäämistä lainsäädäntöön.

Blokkeja perustellaan peliongelmien vähentämisellä, vaikka käytännössä taustalla on raha. Hallitus onkin samanaikaisesti avaamassa Veikkaukselle tien kansainväliselle markkinalle. Tällöin yhtiö ei olisi enää sellainen monopoli, jolle EU on myöntänyt yksinoikeuden.

Muut EU-maat ovat jo luopuneet pelimonopoleista ja valinneet lisenssijärjestelmän – Ruotsi viimeisimpänä vuonna 2019. Norja on Suomen lisäksi ainoa Euroopan maa, jossa on vielä monopoli. Lisäksi Norjassa on ollut käytössä maksuliikenne-estot jo hetken aikaa, ja ne ovat osoittautuneet tehottomiksi. Peliongelmiakaan estotoimet eivät ole vähentäneet.

Digitalisaatio on muuttanut Veikkauksen toimintaympäristöä niin paljon, että sen tosiasiallinen monopoli online-kanavassa on jo mennyttä. On toiveajattelua, että internetissä pystyttäisiin tehokkaasti estämään rahapelaamista.

Me kaikki hyötyisimme siitä, että monopolin epätoivoisen tukemisen sijaan siirryttäisiin lisenssijärjestelmään. Tämä olisi tehtävä nopeasti, kun Veikkauksen markkinaosuus on vielä suuri, ja tällöin yhtiö säilyisi jatkossakin vahvana toimijana.

Valtion velkaantuessa huimaa vauhtia jokaista veroeuroa tarvitaan. Miksi emme verottaisi kaikkea rahapelaamista Suomessa, kun lisenssijärjestelmä antaisi tähän mahdollisuuden?

Olisi myös peliongelmaisten etu, että koko pelimarkkina saadaan suomalaisen sääntelyn alle. Lisenssijärjestelmään siirtyminen on vain ajan kysymys.

Kari Rajainmäki

puheenjohtaja

Suomen urheiluvedonlyöjät ry

