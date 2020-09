Kaikissa ryhmissä on myös niitä ihmisiä, jotka ovat toimineet osaltaan muuttaakseen maailmaa kestävämpään suuntaan.

Pääkirjoituksessa (HS 25.9.) nostettiin ansiokkaasti esiin, että ilmastonmuutos ei ole vain nuorten huoli, vaan ilmastoahdistusta koetaan kaikissa ikäryhmissä. On tärkeää, että koettu ilmastoahdistus otetaan vakavasti.

On oleellista tiedostaa, että ilmastonmuutos on niin laaja ilmiö, että siihen reagoidaan tunnetasolla ihan kaikissa ikäryhmissä.

Erityisesti nuorten kokemaa ilmastoahdistusta on perustellusti käsitelty mediassa. Lisäksi se on näkynyt samanaikaisesti esimerkiksi ilmaston puolesta järjestettyinä koululakkoina.

Huolen, surun ja jopa ahdistuksen tunteet ulottuvat myös muihin ikäryhmiin. Mikko Piispa ja Panu Pihkala tuovat Tieteessä tapahtuu -artikkelissaan esille iäkkäämpien ihmisten hiljaisemman kärsimyksen, jota podetaan esimerkiksi miettiessä, millainen maailma jälkeläisille jää.

Kaikissa aikuisten ikäryhmissä esiintyy erilaisia ympäristötunteita. Kaikissa ryhmissä on myös niitä henkilöitä, jotka ovat toimineet osaltaan muuttaakseen maailmaa kestävämpään suuntaan. Onkin aika ottaa ympäristötunteet vakavasti ja ymmärtää, että huoli on aitoa ikään, sukupuoleen tai poliittiseen taustaan katsomatta.

Kestävän hyvinvoinnin kannalta on selvää, että meidän aikuisten tulee huolehtia suurista murheista, suojella lapsiamme niin hyvin kuin kykenemme sekä pyrkiä kohti maailmaa, joka on yhä parempi paikka niin tuleville sukupolville kuin kaikelle muullekin elämälle. Meidän aikuisten vastuulla on myös tehdä niitä ratkaisuja, jotka siirtävät huolen koululakkoihin osallistujilta niille sukupolville, joilla on valmiudet käsitellä vaikeitakin asioita ja jotka voivat osallistua vaikuttavimpiin yhteiskunnallisiin päätöksiin ja tekoihin.

Lisäksi meidän tulee tarjota ikään katsomatta tukea toisillemme tunteiden ja ajatusten käsittelyyn, liittyivät ne sitten ilmastoon, ympäristöön tai tulevaisuuden epävarmuuteen.

Taneli Saari

Tunne ry

Elina Marttinen

Nyyti ry

Satu Turhala

Mieli Suomen Mielenterveys ry

Ympäristöahdistuksen mieli -hanke

